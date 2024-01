Home Apple Apple verliert leitenden Hardwarearchitekten an Rivian

Apple verliert einen langjährigen leitenden Angestellten seiner Hardware Entwicklung. DJ Novotney wird in Zukunft für Rivian arbeiten, einem E-Auto-Startup. Novotney hat über 25 Jahre für Apple gearbeitet und die Entwicklung verschiedener Produkte über Jahre begleitet.

Apple muss in Zukunft ohne einen seiner langjährigen Hardwarearchitekten auskommen: DJ Novotney wird den iPhone-Konzern verlassen, wie unter anderem von der Agentur Bloomberg berichtet wurde. Novotney hatte hatte 25 Jahre für Apple gearbeitet, er war für die Hardwareentwicklung zuständig. Während seiner Jahre bei Apple half er bei der Weiterentwicklung des iPhones und zuvor des iPods, auch die Entwicklung des iPads hat er maßgeblich mit gestaltet. Zudem war er in verantwortlicher Position bei der Markteinführung der Apple Watch.

Neuer beruflicher Schwerpunkt E-Mobilität

Zuletzt war er in leitender Funktion im Smart Home-Bereich für Apple tätig, er soll an der Einführung eines innovativen Smart Speakers gearbeitet haben, einer Art Hybrid aus HomePod und iPad, das anwesende Nutzer mit Hilfe eines Roboterarms im Raum verfolgen können sollte. Ob ein solches Produkt je auf den Markt kommt, ist ungewiss, derzeit scheint es nicht so, als ob Apple im Smart Home-Bereich eine Priorität sieht.

DJ Novotney wird nun als Senior VP of Vehicle Programs bei Rivian arbeiten, das passt auch zu einem weiteren seiner früheren Arbeitsfelder bei Apple, dort war er auch im Project Titan tätig, der mutmaßlichen Arbeitsgruppe, das ein Apple Car entwickeln sollte. Auch die Zukunft dieses Projekts ist nach bald zehn Jahren Arbeit ohne nennenswerte Ergebnisse reichlich ungeklärt.

Diese ist nur eine von verschiedenen Personalien, die Apple in den letzten Jahren hinnehmen musste. So haben etwa der langjährige Design-Chef Jony Ive und Tang Tan, Apple-VP für iPhone- und Apple Watch-Produktdesign, Apple verlassen, letzterer geht zu Ives Agentur Lovefrom. Technologie-Entwicklungschef Steve Hotelling hat Apple bereits letztes Jahr den Rücken gekehrt.

