Gurman: iPad Pro und MacBook Air 2024 bereits in Produktion

2023 gab es keine neuen iPads, dieses Jahr werden daher einige neue Modelle erwartet. Diese sind aktuell bereits in Produktion, sagt Mark Gurman. Ende März könnte auch das neue iPad Pro schon vorgestellt werden.

Apple wird dieses Jahr zahlreiche neue iPad-Aktualisierungen bringen, bekräftigte zuletzt Mark Gurman. Der Redakteur von Bloomberg spricht in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters davon, dass etwa das neue iPad Pro bereits in Produktion gegangen ist. Es könnte Ende März in den Handel kommen.

Größte Neuerung des iPad Pro wird wohl das neue OLED-Display sein, darüber hinaus könnte eine Frontkamera im Querformat kommen, Apfelpage.de berichtete.

Ebenso werden Updates für das iPad Air erwartet. Erstmals soll ein großes Modell mit 12,9 Zoll-Display vorgestellt werden, das zwar die selbe Größe wie das große iPad Pro, jedoch einen niedrigeren Preis aufweist. Das kleine iPad Air soll es aber dennoch weiterhin geben, so Gurman.

Neue M3-MacBook Air-Modelle auch vor Veröffentlichung

Darüber hinaus werde Apple bald auch ein Update des MacBook Air auflegen, so Gurman weiter. Konkret erwartet er zwei neue Modelle, jeweils mit dem M3-Chip. Das Design soll unverändert bleiben, Apple werde ein neues 13 und 15 Zoll-Modell vorstellen. Anders als zuvor werden beide Größen zeitgleich auf den Markt gebracht, erwartet Gurman. Das 15 Zoll-Modell des MacBook Air wäre wohl schon deutlich früher gestartet, wenn es nach Apple gegangen wäre, Engpässe in der Produktion hatten das allerdings verhindert.

Ob es 2024 auch ein neues iPad Mini und ein neues Einsteiger-iPad geben wird, bleibt abzuwarten.

