Special-Deal von Meross: Smarte HomeKit-Steckdose dank Viererpack für effektiv 11,50€ pro Steckdose

Meross ist den HomeKit-Usern unter unseren Lesern ein fester Begriff: Ordentliche Verarbeitungsqualität zu wirklich günstigen Preisen haben für HomeKit-Komponenten ein neues Preisniveau definiert. Und heute haben wir noch ein richtiges Knallerangebot für euch, die smarte Steckdose im Viererpack gibt es heute für unter 47,00 Euro.

HomeKit-Steckdose im Viererpack

Die HomeKit-fähige Steckdose, bei einigen Redakteuren von uns im täglichen Dauereinsatz, ist zwar nicht das kompakteste Modell, ist darüber hinaus aber mehr als gut verarbeitet und arbeitet zuverlässig. Die Maximallast gibt der Hersteller mit 16 Ampere an, was am oberen Ende der Skala ist. Der Viererpack kostet regulär 69,99€, ist auf Amazon gerade auf 63,99€ reduziert. Das reicht uns für unsere Leser aber noch nicht. Deshalb haben wir euch einen exklusiven Rabattcode organisiert. Gebt an der Kasse einfach den nachfolgenden Rabattcode HK5YQKU5 ein und ihr drückt den Preis auf 46,39 Euro herunter – das macht pro Steckdose ein Einzelpreis von knapp 11,50 Euro

