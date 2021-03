Home Smart Home Spannend: Controller für HomeKit nun endlich auf für Mac verfügbar

Spannend: Controller für HomeKit nun endlich auf für Mac verfügbar

Auf dem iPhone und iPad gibt es schon seit einer ganzen Weile hervorragende App-Alternativen für HomeKit. Apples eigene Home-App hat eben doch Verbesserungspotential. So lässt sich beispielsweise nach wie vor kein Backup des eigenen HomeKit-Setups anlegen. Als eines der wenigen Apps ist „Controller“ für HomeKit dazu jedoch in der Lage. Und das Update auf Version 5.3 bringt die App nun endlich auf den Mac.

Dank Catalyst nun auch für den Mac verfügbar

Erst im Dezember des vergangenen Jahres stellte der Entwickler die Version 5 von Controller für HomeKit zur Verfügung, in der Zwischenzeit war man aber weiter fleißig. Dank Catalyst lässt sich die App nun in Version 5.3 erstmals auf dem Mac und sogar auf der Apple Watch nutzen. Speziell am Mac ist die Einrichtung der App aufgrund des bedeutend größeren Bildschirms deutlich komfortabler.

Erfreulich dabei: Die neue App für den Mac ist nicht, wie viele andere Apps, auf die neuen Mac-Modelle mit M1-Chip beschränkt. Auch Nutzer von Macs mit Intel-Chipsatz kommen in den Genuss von Controller für HomeKit. Besonders erwähnenswert ist auch die Möglichkeit über die Menüleiste “Ablage” → “Neu” gleich mehrere Fenster auf dem Mac öffnen zu können.

Damit kann man nochmal schnell nachsehen, wie man die andere Automation noch gleich umgesetzt hat oder sich auch verschiedene Ansichten gleichzeitig anzeigen lassen. Wird die App im Vordergrund verwendet, werden gleich noch sämtliche loggings protokolliert, was bei einer eventuellen Fehlersuche sehr hilfreich sein kann.

In der Pro-Version auch für die Apple Watch verfügbar

Wer die kostenpflichtige Pro-Version von Controller für HomeKit nutzt, kann sich auch über einen Ableger für die Apple Watch freuen. Durch einen einfachen Druck könnt ihr so Szenen im Handumdrehen aktivieren und mit einem langen Druck auch wieder deaktivieren. Die Ansichten können beliebig erstellt oder verändert und somit individuell den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update steht ab sofort in den jeweiligen App Stores zur Verfügung und kann kostenfrei geladen werden. Der Entwickler räumt dabei für Neukunden eine kostenfreie Testphase von 7 Tagen ein, danach muss eine Lizenz erworben werden. Hierfür werden drei Preismodelle angeboten. Ihr könnt die App zum monatlichen Preis von 1,99€ oder zum Jahrespreis von 9,99 Euro abonnieren. Darüber hinaus wird auch eine Lifetime-version als Einmalkauf angeboten, dieser kostet aber satte 29,99€.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!