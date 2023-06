Home Sonstiges Sonos entlässt 7% seiner Belegschaft und restruktruriert seine Immobilien

Sonos entlässt 7% seiner Belegschaft und restruktruriert seine Immobilien

Sonos konnte sich zuletzt wieder stabilisieren und präsentierte mit dem Sonos Era 300 einen sehr interessanten Lautsprecher. Doch das einstmals strahlende Image lässt sich auch mit neuer Hardware nicht wieder aufpolieren. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn man die neue Börsennotiz von Sonos an die SEC liest. Wir fassen kurz zusammen.

Sonos streicht 7% der Stellen zusammen

Der eingereichte SEC-Bericht wurde zunächst von SeekingAlpha entdeckt und ist äußerst interessant. So kündigte der Multiroom-Pionier an, seine Belegschaft um etwa 7% reduzieren zu wollen, um die Kosten zu senken. Bei einer geschätzten Mitarbeiterzahl von 1844 Mitarbeiter weltweit entsprechen 7% etwa 130 Angestellte, von denen sich das Unternehmen trennen will.

Immobilienportfolio soll ebenfalls gekürzt werden

Außerdem erklärte Sonos, dass es sein Immobilienportfolio verkleinern will, um so seinen Beitrag zum ökologischen Fußabdruck beizusteuern. Insgesamt sollen die Restrukturierungen zwischen 11 und 14 Mio. US-Dollar kosten, wobei die Abfindungen für die rund 130 entlassenen Mitarbeiter mit einem Volumen von 9 bis 11 Mio. den Löwenanteil einnehmen dürften.

Wettbewerb wird nicht leichter werden

Über die Gründe kann man nur spekulieren, doch der Wettbewerb im Bereich Smart- und Multiroomspeaker hat seit einer geraumen Zeit eine gewisse Konsolidierung eingeschlagen und dann gab es noch den recht langen Rechtsstreit mit Google, Apfelpage berichtete. Abschließend dürfte noch die teils sehr linkische Vorgehensweise seinerzeit beim Trade-In-Programm in den Köpfen potenzieller Kunden hängen geblieben sein.

