Home Apps Shazam unterstützt jetzt Live-Aktivitäten am iPhone

Shazam unterstützt jetzt Live-Aktivitäten am iPhone

Shazam unterstützt ab sofort auch Live-Aktivitäten. Damit bleiben Nutzer auch über neue, erkannte Songs informiert, wenn die App im Hintergrund läuft. Apple hatte Shazam im Jahr 2018 erworben und bietet es seitdem kostenlos an.

Apple hat Shazam mit einem weiteren Update versorgt. Die App unterstützt jetzt Live-Aktivitäten am iPhone. Damit können Nutzer sich im Sperrbildschirm und der Mitteilungszentrale über neue Meldungen einer App informieren lassen, Shazam kann so über erkannte Songs informieren, auch wenn die App nicht im Vordergrund läuft.

Wie nützlich die Funktion für Anwender im Alltag ist, muss sich noch zeigen.

Live-Aktivitäten breiten sich recht langsam aus

Live-Aktivitäten waren von Apple bereits vor geraumer Zeit eingeführt worden. Schon mit iOS 16.1 konnte das Feature genutzt werden.

Besonders propagiert wurden von Apple Anwendungen wie Paket-Apps und Lieferdienste, diese können Kunden über den Lieferstatus in Echtzeit informieren, ohne dass die App geöffnet werden muss. Es dauerte allerdings seine Zeit, bis große Anbieter die Funktion aufgegriffen haben.

Apple übernahm Shazam und machte es kostenlos

Shazam (Affiliate-Link) indes gehört seit 2018 zu Apple, der Musikerkennungsdienst wurde durch die Übernahme dauerhaft werbefrei und kostenlos.

Mit dem letzten Update erhielt die App die Möglichkeit, Songs auch in der Wiedergabe in fremden Apps zu erkennen. Nutzer eines iPhones oder Mac können die Songerkennung auch über Siri starten. Inzwischen werden über Siri erkannte Songs auch in der Shazam-App angezeigt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!