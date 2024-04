Home Daybreak Apple Schützenhilfe für Tesla | iPhone 16 mit kleinerem Akku | neue Apple Watch-OLEDs – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Das wäre irgendwie sinnlos: Das iPhone 16-Lineup soll größtenteils mit größerem Akku kommen. Nur ein Modell soll gegen den Trend eine geschrumpfte Batterie erhalten. Die spekulativen Gründe dafür sind etwas frustrierend.

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Das iPhone 16-Lineup soll in einer Hinsicht eine positive Änderung mit sich bringen: Der Akku wird größer. Zumindest drei von vier Modellen sollen größere Zellen bekommen, doch eine Ausnahme könnte es geben. Wieso aber sollte ein iPhone mit einer kleineren Batterie versehen werden? Es gibt eine wenig sympathische Theorie dazu.

Die Apple Watch soll effizientere Displays bekommen

Schon ein bisschen mehr Freude macht ein weiteres unbestätigtes Gerücht aus der Lieferkette, es betrifft die Apple Watch. Hier soll Apple eine verbesserte Version der OLED-Displays zum Einsatz bringen, die auch schon in den iPhone Pro-Modellen verwendet werden, sie bieten Vorteile bei der Energiebilanz.

Apple soll Tesla helfen

Der Autopilot des Tesla ist bekanntlich nun alles andere als das. Denn während ein Autopilot im Boot oder Flugzeug tatsächlich unbesorgt mal für Minuten und Stunden sich selbst überlassen werden kann, läuft ein solcherart allein gelassenes Auto gern mal aus der Spur und knallt in irgendein Hindernis – ein Hindernis wie einen Fahrbahngrenzpfosten etwa. Der Fahrer, dem das 2018 zustieß, hatte zu viel Vertrauen in den Autopiloten und spielte CandyCrush auf der Autobahn. Tesla strebt aktuell einen Vergleich mit der Familie des Verstorbenen an und Apple soll helfen. Der iPhone-Konzern soll Daten herausgeben, die die Tesla-Behauptung untermauern, der Fahrer sei unaufmerksam gewesen. Für Tesla geht es um viel – für Apple auch, daher ist ungewiss, ob Daten fließen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Im Mai soll Apple angeblich neue Tablets vorstellen, die sind überfällig, das letzt Jahr brachte hier rein gar nichts. Wird Apple nun die neuen iPads auf einer Keynote vorstellen oder wie wird die Markteinführung ablaufen? Eine Keynote ist zum aktuellen Zeitpunkt nun eher unwahrscheinlich.

Deutschlands Offline-Anteil stagniert.

Es gibt auch heute noch Millionen Menschen ohne Internetanschluss oder internetfähiges Smartphone. Der sogenannte Offliner-Anteil wird jedes Jahr statistisch erfasst, nun sind die neuen Zahlen da. Besonders glänzen kann Deutschland hier nicht.

Jony Ive soll an einem KI-Gadget mitarbeiten.

Nach seiner langen Zeit bei Apple versuchte Jony Ive sich neu zu erfinden und hat dabei verschiedene Projekte angepackt. Sein neuester Vorstoß: Ein KI-Gerät zu entwickeln. Dabei hat er prominente Gesellschaft, wenn einmal ein marktreifes Gadget aus dieser Arbeit hervorgeht, könnte es spektakulär sein – wenn…

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

