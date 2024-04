Home iPad Neue iPads: Wie wahrscheinlich ist ein Hardware-Event?

Neue iPads: Wie wahrscheinlich ist ein Hardware-Event?

In wenigen Wochen dürfte Apple neue iPads vorstellen. Manche Beobachter würden es gern sehen, dass Apple diese Gelegenheit für ein weiteres Hardware-Event nutzen würde, aber wie wahrscheinlich ist eine iPad-Keynote vor der WWDC 2025?

Es ist schon eine Weile her, dass Apple neue iPads gezeigt hat. Vor nun anderthalb Jahren wurde letztmalig neue Hardware gezeigt, das gesamte letzte Jahr war eine iPad-freie Zeit. Nun nähert sich wohl der Launch neuer Modelle, doch wie wird Apple diese in den Markt einführen?

Eine iPad-Keynote ist nicht sehr wahrscheinlich

Beobachter wie der zumeist gut unterrichtete Mark Gurman von Bloomberg hatten bereits zuvor die Annahme geäußert, Apple werde neue Produkte im Frühling nicht im Rahmen einer Keynote vorstellen. So sieht es auch die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Sie geht in einer aktuellen Einschätzung davon aus, dass Apple neue iPads im Mai im Rahmen einer Pressemitteilung vorstellen wird.

So geschah es auch mit den neuen MacBook Air-Modellen, die ebenfalls nur per Pressemitteilung in den Markt eingeführt wurden.

Neue iPads wohl im Mai

Aktuell wird damit gerechnet, dass Apple neue iPads wohl im Mai vorstellen wird. In der Woche vom 06. Mai könnte Apple ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air – jeweils in zwei Größen – vorstellen.

Das neue iPad Pro soll erstmals mit einem OLEd-Display kommen, es könnte dünner und wohl deutlich teurer als die Vorgänger ausfallen, dafür aber auch den neuen M3-Chip und womöglich eine Landscape-Frontkamera besitzen. Auch eine optionale Variante mit mattem Display soll es geben. Das neue iPad Air soll es wohl erstmals mit einem 12,9 Zoll großen Bildschirm geben, es wäre dann die Option für Kunden, die ein großes iPad wollen, denen ein iPad Pro aber zu teuer ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!