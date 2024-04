Home Apple Watch Apple Watch X / Ultra 3: Neue, effizientere OLEDs geplant

Neue Apple Watch-Modelle sollen mit stromsparenderen OLED-Displays ausgestattet werden. Apple soll den Einsatz von LTPO-Panels für kommende Modelle vorbereiten, diese kommen auch in den aktuellen iPhone-Top-Modellen zum Einsatz, sie sind besonders energieeffizient.

Mit den MicroLEDs aus eigener Entwicklung wird es bei Apple offenbar nichts, aber zumindest hat man für die Apple Watch eine andere, etwas weniger spektakuläre Innovation für die Apple Watch in der Pipeline, wenn man aktuellen Berichten glauben kann. So soll Apple die kommenden Generationen der Apple Watch mit innovativeren OLEDs ausstatten, wie südkoreanische Branchenmedien unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette schreiben.

Danach soll die Apple Watch der nächsten Generation komplett auf LTPO-Displays setzen. Bei dieser Fertigung wird die Helligkeit für jedes Pixel einzeln durch einen eigenen Transistor reguliert, der Effekt ist ein extrem genügsames Panel, das zugleich bei Bedarf sehr hell werden kann.

Im iPhone kommt diese Technik seit der Einführung des Always-On-Displays zum Einsatz, in der Apple Watch sind LTPO-Komponenten bislang nur in geringen Mengen vorhanden, die weitaus größten Teile der Displays werden mit der Niedertemperatur-Polykristallin-Silizium-Technologie (LTPS) realisiert.

Die neueren LTPO-Panels drücken die Verlustleistung und sorgen für konstantere Verbrauchswerte bei niedrigen Bildwiederholraten, wie sie bei der Apple Watch zum Standard gehören.

Fertigung ist anspruchsvoller

Jedoch, kein Fortschritt ohne Haken. Die LTPO-Panels sind in der Fertigung herausfordernd, daraus entstehen höhere Verluste in der Produktion, was den Preis treibt. Nach aktuellen Planungen soll LG Display die Fertigung der LTPO-Panels für die neue Apple Watch übernehmen, das damit ausnahmsweise einmal führend bei der Implementierung neuer Displaytechnologien in Apple-Produkte wäre.

Samsung Display könnte im kommenden Jahr für die Massenproduktion von LTPO-Panels für die Apple Watch bereit sein. Die wohl anstehende Änderung bei der Apple Watch befeuert aber Spekulationen, wonach Apple auch bei den Standard-Modellen des iPhone 16-Lineups nun auf die neuen Panels umstellen könnten, LTPO gilt nämlich bei Apple auch als Voraussetzung für ProMotion, also 120 Hz. Bislang bieten die ebenfalls nicht billigen Basismodelle des iPhones keine variablen Bildraten, anders als bei der – deutlich günstigeren – Android-Konkurrenz.

