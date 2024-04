Home Sonstiges Immer offline: Millionen Deutsche dauerhaft ohne Internet

Wer diesen Beitrag liest, ist online – wie die meisten Menschen in Deutschland oder anderen westlichen Ländern. Doch auch heute gibt es noch viele Menschen, die noch nie das Web genutzt haben und denen damit viele Angebote und Dienstleistungen nicht beziehungsweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Anteil der Offliner bleibt dabei in Deutschland seit Jahren fast unverändert, wir liegen im europäischen Mittelfeld.

Das Internet zu nutzen, ist für die meisten Bürger selbstverständlich. Das ist auch notwendig, möchte man Routen nachschauen, Reiseverbindungen recherchieren, Fahrkaten oder Flüge buchen oder Arzttermine vereinbaren. Immer häufiger werden Dienstleistungen nur noch online angeboten oder Kunden / Nutzer werden zumindest stark gedrängt, auf Webangebote zurückzugreifen. Auch bei Geldgeschäften ist das Onlinebanking für viele Bürger inzwischen Standard – für viele, aber eben nicht alle.

Rund 3,1 Millionen Menschen in Deutschland nutzen heute niemals das Internet, das zeigt die aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes. Der Offline-Anteil der Bevölkerung liegt damit in diesem Jahr bei rund 5%.

Deutschland nur europäisches Mittelmaß

Befragt wurden Menschen zwischen 16-74 Jahren. Wenig überraschend sind jüngere Menschen fast immer online, aber eben auch nicht immer. Bei Menschen zwischen 16 und 45 sind immerhin noch rund 2% dauerhaft offline.

In der Altersgruppe von 65-74 liegt der Offline-Anteil bei 15%. Damit liegt Deutschland im europäischen Mittel und das schon seit Jahren.

Zum Vergleich: In Luxemburg sind weniger als 1% der Bevölkerung offline, Spanien liegt bei 3%, Österreich und Frankreich liegen bei jeweils 4%.

Italien weist mit 9% einen vergleichsweise hohen Offliner-Anteil auf davon abgesehen liegen osteuropäische Länder am Schluss des Feldes. In Kroatien sind mit 14% in Europa die meisten Menschen ohne Internetanschluss.

Weltweit sieht es indes noch trauriger aus: Rund ein Drittel der Weltbevölkerung sind offline, in Zahlen: Rund 2,6 Milliarden Menschen.

