iPhone 16: Ein Modell soll mit geschrumpftem Akku kommen

Der Akku im iPhone 16 soll angeblich größer ausfallen als in den aktuellen Modellen, mit einer Ausnahme: Im iPhone 16 Plus soll eine kleinere Batterie stecken als im aktuellen iPhone 15 Plus. Ein denkbarer Hintergrund wäre, dieses Modell weniger attraktiv zu machen.

Apple wird im iPhone 16 weiter auf größere Akkus setzen, das behauptete vor einiger Zeit bereits ein Leaker mit einer hohen Treffsicherheit und diese Annahme wird nun von einer weiteren Quelle gestützt, die in der Gerüchteküche noch recht neu ist. Alle iPhone 16-Modelle sollen mit einem größeren Akku kommen, mit einer Ausnahme: Im iPhone 16 Plus soll der Akku kleiner werden und zwar deutlich.

Wieso sollte das iPhone 16 Plus einen kleineren Akku haben?

Den Daten nach steigt die Akkukapazität im Standard-iPhone 16 um rund 6% auf 3.561 mAh. Der Akku im iPhone 16 Pro soll danach um minimale 2,5% größer werden, im iPhone 16 Pro Max soll ein Akku mit einer Kapazität von 4.767 mAh stecken, ein Plus von 5%.

Im iPhone 16 Plus aber soll die Kapazität im Vergleich zum Vorgänger um 9% zurückgehen und nur noch bei 4.006 mAh liegen.

Warum aber der kleinere Akku im neuen Plus-Modell, der jetzt schon von mehreren Quellen vermutet wird? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass Apple aufgrund von Effizienzsteigerungen den Akku kleiner ausfallen lässt, wobei auch dann gelten sollte: Akku kann man nie zu viel haben.

Denkbar ist aber auch, dass die überlegene Laufzeit der Pro-Modelle und hier insbesondere des iPhone 16 Pro Max als Kaufargument genutzt werden soll. Das aktuelle iPhone 15 Plus ist in seinen Spezifikationen wenig interessant, lässt man die Tatsache weg, dass es ein größeres Display als das Standard-iPhone 15 und eben eine fantastische Laufzeit hat. Diesen Vorteil eines günstigeren Modells abzuschwächen, könnte durchaus eine Kalkulation Apples sein.

