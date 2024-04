Home Featured Jony Ive, Sam Altman und Witwe von Steve Jobs wollen KI-Gerät entwickeln

Jony Ive, Sam Altman und Witwe von Steve Jobs wollen KI-Gerät entwickeln

Apples Ex-Design-Übervater Jony Ive arbeitet angeblich an einem völlig neuartigen KI-Gadget, auch Sam Altman von OpenAI soll mit an Bord sein. Das Gerät sei wohl nicht wie ein Smartphone und Informationen gibt es noch kaum. Die versammelte Expertise ist jedoch beachtlich.

Seit Jony Ive nicht mehr bei Apple ist, hat sich der langjährige Chefdesigner des iPhone-Konzerns verschiedenen neuen Projekten zugewandt. Bei Airbnb war er etwa tätig und mit seiner neu gegründeten Designberatung war er verschiedentlich im Zusammenhang mit allerhand wenig greifbarer Vorhaben genannt worden. Nun hat sich Ive offenbar auf das momentane Reizthema der Branche gestürzt: KI.

Ive soll mit anderen bekannten Branchengrößen an einem neuen KI-Gerät arbeiten, das eine Entwicklungsfinanzierung in Höhe von bis zu einer Milliarde Dollar erhalten könnte. Die Geldgeber sind ebenfalls keine Unbekannten.

OpenAI und Witwe von Steve Jobs involviert

An dem Projekt beteiligt ist unter anderem Sam Altman, CEO von OpenAI, dem Entwickler des momentan populärsten und höchst entwickeltem großen Sprachmodell GPT in seiner aktuellen Version 4. Als Geldgeber hinter dem Projekt soll eine Investmentgesellschaft auftreten, die von Laurene Powell Jobs, der Witwe von Steve Jobs, gegründet wurde, schreibt der Branchendienst The Information unter Berufung auf zwei Personen, die mit den Aktivitäten vertraut sind.

Diese ist mit dem OpenAI-Kopf seit langer Zeit persönlich bekannt und dürfte daher an dem Projekt interessiert sein.

Nicht wie ein Smartphone

Über das geplante Produkt selbst ist nicht viel bekannt: Es dürfte sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Dem Vernehmen nach habe es keine Ähnlichkeit mit einem Smartphone.

Das einzige Gadget, das in dieser Richtung derzeit existiert, ist der Humane-Pin, ein sprachgesteuerter KI-Helfer ohne Display, das allerdings kurze Texte und Darstellungen auf die Hand des Nutzers projizieren kann.

Wann ein KI-Assistent unter Beteiligung von OpenAI und Jony Ive auf den Markt kommen könnte und was er kann, ist völlig offen, Ive ließ jedenfalls aber durchblicken, es sei nicht unmöglich, mit diesem Projekt in Konkurrenz zu seinem früheren Arbeitgeber zu treten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!