Schlechter reparierbar: Das iPhone 14 verliert Punkte

Das iPhone 14 verliert Punkte im Index der Reparierbarkeit von iFixit. Der bekannte Reparaturdienstleister bemängelt, dass Apple die Reparatur seiner Produkte zwar technisch vereinfacht, aber neue Barrieren errichte, die unabhängige Dienstleister behindern.

Apples iPhone 14 war leichter zu reparieren als frühere Modelle. So ist es nun weniger aufwendig, die Rückfront abzunehmen, um an die dahinter liegenden Komponenten zu gelangen oder auch nur das gesplitterte glas zu tauschen. Der bekannte Reparaturdienstleister iFixit wusste das seiner Zeit und auch heute durchaus zu schätzen und sprach von einem wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Gerätenutzung. Dennoch ist man im Herbst 2023 nicht zufrieden und senkt die eigene Bewertung der Reparierbarkeit.

Denn um ein iPhone 14 zu reparieren, muss der Reparateur komplizierte Validierungsmaßnahmen mit Apple durchlaufen, jede neue Komponente muss mit dem zu reparierenden Gerät verheiratet werden, damit sie ordnungsgemäß funktioniert.

Dies ist teils nur im Chat mit Apple-Mitarbeitern möglich. Zudem ist es teilweise nötig, Komponenten spezifisch für ein zu reparierendes Gerät zu kaufen, was dem Arbeitsalltag unabhängiger Werkstätten oft völlig widerspricht.

Diese künstliche Beschränkung der Reparierbarkeit kritisierte Kyle Wiens, CEO von iFixit in einem Blog-Post scharf. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass Apple hier zwar einerseits dem zunehmenden öffentlichen Druck für mehr Reparierbarkeit nachkommen möchte, andererseits aber auch die Einnahmen aus dem eigenen Service-Geschäft schützen und den unabhängigen und günstigeren Werkstätten das Geschäftsmodell verhageln möchte.

Das iPhone 14 erhält daher ab sofort nur noch vier statt zuvor sieben von zehn Punkten im Index der Reparierbarkeit.

