Rote Apple Watch: Bringt Apple bald PRODUCT (RED)-Uhren?

Was früher die iPods und seit wenigen Jahren die iPhones ereilte, könnte nun auch die Apple Watch treffen: Rote Farbe als Gehäuseauswahl. Dies berichtet WatchGeneration basierend auf einer Beobachtung von Apple-Datenbanken.

Kurzzeitig seien dort nämlich Bezeichnungen für PRODUCT-(RED)-Apple-Watch-Produkte aufgetaucht, die sich deutlich von den Armbändern unterscheiden würden. Dies lässt darauf schließen, dass damit die Uhren an sich gemeint sind. Der französische Apple-Blog schlussfolgert, dass eine rote Apple Watch in den Startlöchern stehen könnte.

Rote Apple Watches schon im Frühling?

Es könnte also wie damals mit dem iPhone 7 einen nachgeschobenen Refresh im Rahmen von PRODUCT (RED) der Apple Watch Series 5 geben. Sehr wahrscheinlich würde es nur die Aluminium-Version der Uhren betreffen, da es auf Stahl und Titan nicht so rüberkommen würde. Dass solche Experimente erfolgreich sein können, zeigte sich schon beim iPhone. Die jetzigen iPhone 11 Modelle werden zum Beispiel standardmässig in roter Farbe verkauft.

Bei jedem Kauf eines Apples-Produktes in PRODUCT (RED) wird ein kleiner Prozentsatz für die AIDS-Bekämpfung gespendet. Apple unterstützt das Ganze schon seit 13 Jahren und hat damit über 220 Millionen US‑Dollar für HIV/AIDS Programme gesammelt. Im Moment werden das iPhone 11, das iPhone Xr, sämtliche Cases fürs iPhone und iPad, der iPod touch sowie manche Beats-Produkte auf diese Weise in roter Farbe verkauft.

Wäret ihr an einer roten Apple Watch interessiert?

