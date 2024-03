Home Deals Prime Video Leihdeals am Sonntag

Prime Video Leihdeals am Sonntag

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. März 2024 um 14:13 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Gott sprach, am Sonntag sollst Du ruhen. Und wer genau dies umsetzen will, macht es sich so komfortabel wie möglich und lässt die Seele baumeln. Wer dafür auf Heimkino setzt, kann heute mal bei Prime Video vorbeischauen, es sind rund 35 Filme zu je 0,99 Euro zum Leihen erhältlich.

Die Prime Video Leihdeals

Mit rund 35 Filmen, die Prime Video seinen Kunden für eine reduzierte Leihgebühr von 0,99 Euro pro Stück bereithält, ist die Auswahl natürlich etwas kleiner. Ein paar Schmankerl lassen sich dennoch finden, anbei eine kleine kuratierte Auswahl von unserer Seite:

Enkel für Fortgeschrittene

Expendables 4

Last Signal

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.



