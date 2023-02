Home Apps Nuki bietet für sein Schloss neue Einstellungen für den „Auto Unlock“ an

Smarte Türschlösser sind für ein Smart Home so etwas wie die Königsdisziplin und können dank des „Auto Unlock“ unglaublich komfortabel sein. Bei Nuki war dieser bisweilen etwas überempfindlich, doch der Hersteller schafft Abhilfe.

Neues Update bietet mehr Einstellungen

Die Funktion „Auto Unlock“ ist recht einfach erklärt: Das Nuki ist zuhause im WLAN verbunden und fragt mithilfe der App den GPS-Standort ab – das nennt sich Geofencing. Ist man in einem Radius von weniger als 100 Meter, wird aktiv nach der Bluetooth-Verbindung gesucht, um das Schloss zu öffnen. Genau hier gab es in der Vergangenheit einige Probleme und das Suchen der Bluetooth-Verbindung wurde zu früh ausgelöst. Mit dem Update auf Version 2023.2.1 behebt der Hersteller dieses Problem. Nach dem Download bietet sich für Benutzer eines Nuki Smart Locks in den Auto-Unlock-Einstellungen der App der neue Punkt „Auto Unlock Schnelligkeit“. Neben der Standardeinstellung lässt sich eine leichte oder sogar starke Verzögerung wählen. Damit sollte ein zu frühes Auslösen des „Auto Unlock“ unterbunden werden können.

Update ist kostenfrei

Das Update steht ab sofort im iOS App Store (sowie im Play Store) zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich ist das Update kostenfrei.

