Home Hardware Nothing Phone (1): Wie erwartet und mit Vertrag exklusiv bei der Telekom ab dieser Woche erhältlich

Nothing Phone (1): Wie erwartet und mit Vertrag exklusiv bei der Telekom ab dieser Woche erhältlich

Vor zwei Tagen haben wir über das Nothing Phone (1) berichtet, gestern stellte der Hersteller das Smartphone offiziell in einer etwas eigenwilligen Keynote vor. Doch es soll ja um das Gerät gehen. Wir geben noch einmal einen kleinen Überblick.

Das Nothing Phone (1)

Eingangs wollen wir noch einmal feststellen, dass wir keine Debatte pro iOS oder pro Android vom Zaun brechen wollen. Wir gestatten uns aber hin und wieder einen Blick über den Tellerrand hinaus. Und das Nothing Phone (1) sticht aus der Masse an Smartphones einfach heraus. Dabei ist das Datenblatt nicht einmal beeindruckend:

6,55-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz mit HDR10+ und Corning Gorilla Glas

402 ppi (bei einer Auflösung von 2400 x 1080)

500 Nits helligkeit, maximale Helligkeit liegt bei 1200 Nits)

Android mit Nothing OS

Dual-Kamera, 50 MP-Hauptkamera und 16 MP-Ultraweitwinkelkamera

4k-Videofunktion mit bis zu 60 fps

wahlweise 8 GB RAM oder 12 GB RAM

wahlweise 128 GB oder 256 GB Speicher, kein microSD-Kartenslot

Snapdragon 778G+ mit 5G

4500 mAh Akku

einzigartige Glyph-Rückseite, die für allerhand Notifications zum Einsatz kommt

wahlweise in Schwarz oder Wei0 erhältlich

Back to the roots

In der Tat ist das Datenblatt gehobener Durchschnitt, doch Nothing hat bewusst diesen Ansatz gewählt. Carl pei zufolge wolle man ein Community-Smartphone anbieten, welches sich auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Eine ausreichende Performance, die im Alltag alle Anforderungen erfüllt, eine Kamera die gut genug für das Einfangen von Bildern ist und ein Gerät, welches gut un der Hand liegt. Für Letzteres hat sich Nothing ganz bewusst für Aluminium entschieden, um das Gewicht zu reduzieren.

Neben der Glyph-Rückseite dürfte auch NothingOS das Alleinstellungsmerkmal sein. Als Unterbau dient Android, welches zudem nahezu unverbastelt installiert wird. NothingOS soll vielmehr die besten Funktionen von Android noch besser hervorheben und gleichzeitig die Bloatware aussperren. Ein Gesamtkonzept, welches auf Interesse und Zuspruch stößt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Telekom exklusiver Vermarktungspartner

Das Telefon ist natürlich auch über den Hersteller direkt erhältlich, die Telekom sichert sich aber zunächst das exklusive Vermarktungsrecht. Und hier schließt sich der Kreis, das allererste iPhone war anno 2007 zunächst ebenfalls exklusiv über die Telekom erhältlich. Im MagentaMobil S mit Gerät ab monatlich 54,95€ können Interessenten das Nothing Phone (1) mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher bereits für 1€ mitnehmen. 12 GB und 265 GB kosten einmalig 59,95€. Bleibt hier nur zu hoffen, dass die Telekom nicht ihre eigene Software aufspielt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!