Neues iPhone zu Weihnachten? Diese Apps müsst ihr kennen

Heiligabend ist vorbei und unter dem Weihnachtsbaum lag ein neues iPhone? Dann haben wir hier den idealen Guide für euch, wenn es um nützliche und gute Apps geht. Wir zeigen euch die besten Apps des Jahres und haben ein paar Geheimtipps für euch.

Die besten Apps zur Steigerung der Produktivität

Notion – Notizen und Aufgaben

Mit Notion schreibt, plant und organisiert ihr alles in einer App. Die App lässt sich an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und ist in der Basisversion kostenlos. Damit bringt ihr Struktur in den Alltag und könnt gut sortiert in das neue Jahr starten.

Todoist – To-do-Liste & Planer

Ein Klassiker unter den Produktivitätsapps ist mittlerweile Todoist. Mit über 30 Millionen Nutzern weiß die App zu überzeugen. Mittels Schnelleingabe lassen sich sämtliche Aufgaben und Gedanken sofort festhalten. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich planen und es gibt nützliche Widgets. Die App lässt sich zudem mit dem iOS-Kalender und sämtlichen Mail-Programmen verbinden.

MeisterTask: Projektmanagement

Wer es noch professioneller mag, wird mit MeisterTask gut zurechtkommen. Apple empfiehlt die App, die auch für iPad und Apple Watch verfügbar ist. Auch hier lassen sich To-Do-Listen erstellen und Projekte innerhalb eines Unternehmens oder einem Hobby planen.

Udemy Online Video Courses

Udemy bietet euch die Möglichkeit, Codieren mit dem iPhone zu erlernen. Dabei handelt es sich um die führende Plattform für Lernvideos rund um das Programmieren und Entwickeln. Python und Java sind danach keine Fremdsprache mehr.

ChatGPT

Künstliche Intelligent und allen voran ChatGPT waren in diesem Jahr in aller Munde. So verwundert es nicht, dass die offizielle iPhone-App mit zu den beliebtesten in diesem Jahr in der Kategorie Produktivität gehört.

Gesundheit und Sport

Strava

Strava ist das soziale Netzwerk für Sportenthusiasten. Hier können Aktivitäten wie Joggen, Radfahren und Laufen getrackt, geteilt und kommentiert werden. Wer das iPhone nutzen möchte, um sportlich ins neue Jahr starten zu wollen, wird an Strava nicht vorbeikommen.

MyFitnessPal

Neben Sport gehört zu einem gesunden Lifestyle auch die richtige Ernährung. Mit MyFitnessPal trackt ihr ganz einfach eure Kalorien und könnt körperliche Ziele so einfach wie nie erreichen.

Komoot

Komoot ist die Navi-App für Radfahrer und Läufer. Über die App lassen sich Rennradtouren, Wanderungen und Laufstrecken planen. Im Anschluss navigiert die App entsprechend der vorhereingestellte Route.

Entertainment

Reddit

Wer es auch im neuen Jahr etwas ruhiger angehen lässt, kann sich dabei von seinem neuen iPhone entertainen lassen. Die „Frontpage des Internets“ ist dabei Reddit. Hier könnt ihr nach beliebigen Themen unterscheiden und hilfreiche bis unterhaltende Subreddits erkunden. Reddit ist das größte Forum der Welt.

Streaming

Streaming ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Mit Joyn, Dazn oder RTL+ gibt es für jeden den richtigen Anbieter. Dabei handelt es sich nur u eine kleine Vorauswahl, welche im App Store 2023 besonders beliebt war.

