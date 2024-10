Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die Serie “Tú También lo Harías” bereit

Apple TV+ hat nun ebenfalls spanischsprachige Serien für sich entdeckt, vor einiger Zeit kündigte man die Krimiserie “Tú También lo Harías” an. Nun hat der Streamingservice den offiziellen Trailer angekündigt, wir geben einen kurzen Überblick.

Trailer ist nun verfügbar

Der Streamingservice hat einige spanischsprachige Serien im Portfolio, darunter beispielsweise „Women in Blue“. Zum Ende des Monats gesellt sich auch die Krimiserie “Tú También lo Harías” dazu, deren Handlung in Barcelona spielt. Nach einem Raubüberfall werden drei Räuber erschossen und ein Ermittlerduo muss nun die Wahrheit herausfinden. Klingt interessant und der Trailer macht durchaus Lust auf den Stoff:

„Tú También lo Harías“ wurde von David Victori („Sky Rojo“) und Jordi Vallejo (Harlan Cobens „The Innocent“) erstellt und geschrieben. Die Serie wird mit den ersten beiden Folgen am 30. Oktober 2024 debütieren, die restlichen vier Folgen werden im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

