Neues Apple-27-Zoll-Display: Oktoberstart wird auch nichts dafür mit ProMotion?

Apple bekommt sein nächstes externes UHD-Display wohl einfach nicht fertig: Nachdem es mit Juni schon nichts wurde, soll Apple auch eine intern für Oktober angestrebte Einführung nicht schaffen. Ein neuer Termin ist wohl Anfang 2023. Dafür soll der Kunde dann auch ProMotion bekommen.

Apple hat weiterhin Probleme, sein neues externes Display für die Markteinführung fertig zu bekommen, das sagte der Displayanalyst Ross Young in der MacRumors Show. Der Analyst von DSCC hatte zuvor erklärt, eine von Apple beabsichtigte Markteinführung im Juni sei aufgrund von Problemen in der Lieferkette nicht möglich gewesen. Apple habe daraufhin geplant, das neue Display im Oktober zu präsentieren.

Display-Analyst: Oktober-Start wird auch verpasst

Nun aber werde es auch im Oktober nichts mit dem neuen 27 Zoll-Display, so Young. Apple strebe jetzt eine Markteinführung irgendwann Anfang 2023 an. Für diesen Zeitraum sei auch der Marktstart eines möglichen großen 15 Zoll-MacBooks geplant, über das wir zuvor bereits berichtet hatten.

Dafür werde das neue Display auch mit einem ProMotion-Panel kommen, also eine Displaywiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützen, wie das iPhone 13 Pro und das MacBook Pro sowie die iPad Pro 12,9 Zoll-Modelle schon länger.

Das neue Display könnte das Highend-Pro Display XDR ablösen, werde preislich aber ein wenig näher am Studio Display angesiedelt sein, vermutet der Experte. Das Studio Display vermochte die Kritik nicht so richtig zu überzeugen, was vor allem an der extrem unbefriedigend wahrgenommenen Performance der integrierten Kamera lag. Wie das neue 27 Zoll-Display hier ausgestattet sein wird, bleibt abzuwarten.

