MacBook 12 Zoll bis Riesen-MacBook Air: Neue Modelle ab kommendem Jahr?

Das MacBook Air hat gerade erst ein Update erhalten, doch die nächsten Schritte deuten sich bereits an: Kommt bald ein riesen-MacBook Air? Und wird auch das 12 Zoll-MacBook noch einmal neu aufgelegt?

Das MacBook Air gab es in der Vergangenheit häufiger schon in mehreren Größen: 11 und 13 Zoll waren lange die Formfaktoren, in denen das Modell verkauft wurde. Inzwischen hat sich das 13 Zoll-Format etabliert. In Zukunft aber könnte es auch wieder ein größeres MacBook Air geben, das prognostiziert zumindest die Agentur Bloomberg in einer aktuellen Einschätzung.

Deren für gewöhnlich ausgezeichnet informierter Redakteur Mark Gurman geht davon aus, dass Apple bereits Ende Anfang bis Mitte des kommenden Jahres ein MacBook Air 15 Zoll auf den Markt bringen könnte.

Kommt auch noch ein kleines, neues MacBook?

Ende 2023 indes könnte Apple ein neues, kompaktes MacBook vorstellen. Gurman geht davon aus, dass man hier den Technologie-Demonstrator MacBook im 12 Zoll-Format wiederbeleben könnte. Mit ihm hatte Apple zwar gezeigt, wie leicht und leise Notebooks sein können, das Gerät erntete aber auch viel Kritik für die begrenzte Leistung und die fehleranfällige Tastatur.

Schließlich sei auch mit einem noch größeren iPad zu rechnen, das irgendwann im Laufe der kommenden Jahre präsentiert werden könnte, neue Highend-Modelle des MacBook Pro stünden schließlich auch noch an. Sie könnten dem Vernehmen nach mit einer deutlich leistungsfähigeren Version des M2, der dann als M2 Pro ausgezeichnet werden dürfte, auf den Markt kommen.

Gerade erst hat Apple das neue macBook Air 2022 im 13,3 Zoll-Formfaktor auf den Markt gebracht. Hier lest ihr alle Highlights zum neuen Mac. Der Verkauf soll im kommenden Monat starten.

