Neues Adventure Next Stop Nowhere auf Apple Arcade erschienen

Das Entwicklerstudio Night School Studio veröffentlichte mit Next Stop Nowhere ein Roadtrip-Adventure im Science-Fiction-Stil auf Apples Spielplattform Arcade.

Was erleben wir in Next Stop Nowhere?

Das Roadtrip-Adventure Next Stop Nowhere ist in der Zukunft angesiedelt, eingebettet in eine bunte vielfältigen Welt. Der Spieler übernimmt die Rolle des Weltraum-Kuriers Beckett, der eines Tages dem ehemaligen Kopfgeldjäger Serra begegnet. Serra zieht ihn in ein gefährliches Abenteuer hinein, was er noch nie erlebte und eventuell nicht überleben wird.

Die unwahrscheinlichen Verbündeten fliegen durch eine staubige und tödliche Galaxie, um Serras Sohn Eddy zu retten. Beckett weicht Gangstern, Kopfgeldjägern und den Gefahren des Weltraums aus. Wie er überlebt, welche Entscheidungen er trifft, welche Beziehungen er aufbaut und zu welcher Person er sich entwickelt, entscheidet der Spieler.

Innovatives Adventure

Das intelligente Gesprächssystem mit verzweigten Dialog, ändert die Beziehungen und die Geschichte basierend auf jeder Entscheidung. Ihm steht ein voll ausgerüstetes Raumschiff für seine abenteuerliche Weltraumreise zur Verfügung.

Als Szenario entschieden die Entwickler sich für den äußeren Bereich einer maroden Galaxie, die sich durch farbenfrohe Himmel, gefährlichen Asteroiden und mehreren zu erforschenden Umlaufbahnen auszeichnet. Die Spieler erwartet eine spannende und nachdenkliche Erzählung, die von einer lebhaften Besetzung von Synchronsprechern zum Leben erweckt wird.

Auf Apple Arcade kann Next Stop Nowhere ab sofort gespielt werden.

