Neue Apple Watch Ultra | Hülle zeigt iPhone 15 Abmessungen | iCloud Photo Stream geht dem Ende entgegen – Apple Daybreak

Guten Morgen miteinander! Wir starten wie gewohnt mit dem Daybreak in den Tag und zeigen euch hier alles, was gestern wichtig war. Die Highlights am Montag waren Hardware-Prognosen von Star-Analyst Mark Gurman, das verfrühte Ende des iCloud Photo Streams und der ewige Streit zwischen Apple und US-Richtern wegen Gewerkschaftsfragen. Habt einen schönen Tag!

Wer noch den iCloud Photo Stream nutzt, sollte sich schleunigst nach einer Alternative umsehen. In einem Monat wird der Service eingestellt, bereits jetzt lassen sich keine neuen Fotos mehr hinzufügen. Alle Details findet ihr hier.

Gurman bestätigt Apple Watch Ultra 2 und neue Macs

Für alle unter euch, die sich gerne mit Spekulationen beschäftigen, dürfte diese Meldung interessant gewesen sein: Mark Gurman von Bloomberg hat Vermutungen über neue Apple-Hardware in naher Zukunft geteilt. Neben den ziemlich sicheren Neuheiten wie dem iPhone 15 und der Apple Watch Series 9 soll es bereits dieses Jahr einen Nachfolger der 2022 vorgestellten Apple Watch Ultra geben. Im kommenden Frühjahr sollen zudem neue Macs kommen. Weitere Infos findet ihr hier.

iPhone 15 wird sich äußerlich minimal verändern

In China aufgetauchte und verbreitete Fotos von neuen Schutzhüllen für das iPhone 15 legen nahe, dass sich die Positionen der Knöpfe und Öffnungen – gemeint sind hier die Lautsprecher und Mikrophone – leicht verändern. Böse Zungen behaupten, dass Apple damit die Kompatibilität zu bereits erworbenen Hüllen stören will, wahrscheinlicher sind jedoch Änderungen an den Knöpfen selbst und im Inneren des iPhones, die die neue Lokalisierung notwendig machen. Hier findet ihr alle Infos, die es wie immer mit Vorsicht zu genießen gibt.

LG will „AirPlay for Hotels“ implementieren

Apple hat mit iOS 17 das Feature „AirPlay for Hotels“ vorgestellt. Damit sollen Fernseher und Lautsprecher in Hotels mit AirPlay-Inhalten gefüttert werden können. Mit LG hat nun der erste Hersteller Interesse an dem Feature verlauten lassen. Hier findet ihr die komplette Meldung.

Leidiges Thema: Apple und Gewerkschaftspläne

Gewerkschaften sind in den USA nicht so selbstverständlich wie bei uns. Apple sieht Pläne zur Gründung solcher immer wieder kritisch. Jetzt wehren sich die Kalifornier gegen Anschuldigungen, Bildungen und Tätigkeiten behindert oder unterdrückt zu haben. Ein US-Richter hatte Anzeichen dafür gesehen, Apple legt nun Berufung gegen ein entsprechendes Urteil ein. Alle Einzelheiten gibt es hier.

Was sonst noch wichtig war

Das Streaming von Filmen und Serien mischt Hollywood auf. In den letzten beiden Jahren konnten Filme groß abräumen, die zuerst auf Netflix und Apple TV+ statt im Kino liefen. Das möchte Hollywood ändern, die Oscars sollen mit neuen Regeln zu Nominierungen vor diesem Trend geschützt werden.

Außerdem haben wir ein neues Konzept gezeigt, wonach sich potenzielle AirPods Max der 2. Generation am Design der Vision Pro orientieren. Die spannenden Bilder seht ihr hier.

Um Apples neue VR-Brille geht es auch in der letzten Meldung: Gerüchten zufolge könnte die Brille ohne das unterstützende Kopfband ausgeliefert werden. Wer das Gewicht der massiven Vision Pro nicht ohne Unterstützung tragen will, muss möglicherweise zusätzliche Geldreserven locker machen, um das Band im Apple Store als Zubehör zu erwerben. Apple-untypisch wäre das nicht, wir warten am besten mal ab.

