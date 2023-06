Home Hardware AirPods Max: Konzept greift Vision Pro-Design auf

AirPods Max: Konzept greift Vision Pro-Design auf

Ein neues Design-Konzept für Apples AirPods Max 2 zeigt Hinweise zu Apples neuen Mixed-Reality-Headset Vision Pro. Sieht so ähnlich die zweite Generation, an der Apple bereits arbeitet aus?

Neues Design Konzept für die AirPods Max 2

Mittlerweile sind seit zweieinhalb Jahren die AirPods Max der ersten Generation auf dem Markt, neue Funktionen hat Apple auf der WWDC23 nicht angekündigt. Ob und wann Apple eine neue AirPods Max-Generation auf den Markt bringt, ist unklar, diese könnte aber ein angepasstes Design und neue Farben mit sich bringen. Vor allem aber wird es Apple um neue Features wie z.B. eine verlustfreie Audiounterstützung gehen. Ein neuer Chip soll zudem adaptives Audio ermöglichen.

Große Ähnlichkeit mit Vision Pro

Wie ihr im folgenden Bild sehen könnt, zeigt das Konzept des Designers Parker Ortolani eine sehr große Ähnlichkeit mit Apples neuen Mixed-Reality-Headset Vision Pro. So könnt ihr an der rechten Ohrmuschel einen neuen Anschluss im MagSafe Stil sehen. Dieser Anschluss könnte für das Aufladen oder für verlustfreies Audio zuständig sein. Das neue Kopfband soll vor allem sehr bequem und durch das neue Einstellrad an jede Kopfgröße anpassbar sein. Geht es nach dem Designer Parker Ortolani, soll das Kopfband zusammenfaltbar sein, um so die Kopfhörer leichter transportieren zu können. Ein verbessertes Entlüftungssystem an der Unterseite der Kopfhörer soll zudem die gleiche aktive Geräuschunterdrückung bieten, dabei gleichzeitig aber den Druck auf die Seiten des Kopfes verringern.

Wie gefällt euch das Desingkonzept zu den neuen AirPods Max? Schreibt es gerne in die Kommentare.

