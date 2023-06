Home Apple AirPlay im Hotel: LG-Fernseher als erste mit dabei

Apple hat eine Erweiterung von AirPlay vorgestellt, die ab iOS 17 und iPadOS 17 eingeführt wird. Damit kann das eigene Apple-Gerät noch einfacher und vor allem nicht dauerhaft per AirPlay Inhalte auf einen Fernseher im Hotel werfen. LG ist der erste Partner von AirPlay for Hotels und möchte auch ältere Geräte nachrüsten.

Apple erweitert die Funktionalität von AirPlay auf interessante Weise: In Zukunft können Nutzer ihr iPhone oder iPad noch einfacher nutzen, um Inhalte per AirPlay auf den Fernseher im Hotel zu streamen und so etwa Musik oder ihre Streaming-Abos auf dem großen Bildschirm zu nutzen.

Der Kunde muss am kompatiblen Hotel-TV einfach den entsprechenden QR-Code scannen, die Kopplung ist dann für den Moment vorgenommen, bleibt aber nicht gespeichert.

LG ist ab Anfang mit dabei

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Apple bei diesem Feature mit dem Hotelbetreiber IHG Hotels & Resorts zusammenarbeiten wird, er betreibt unter anderem Häuser der Ketten InterContinental, Regent, Crowne Plaza und Holiday Inn.

LG ist nach eigenen Angaben der erste Partner dieser neuen AirPlay-Allianz. Das Unternehmen wird neue Smart TVs aus 2023 der Reihe „Pro:Centric Smart Hotel TV“ mit AirPlay for Hotels ausrüsten.

Per Update sollen auch ältere Geräte das Feature erhalten, hier ist allerdings wie immer sehr unklar, wie weit der Hersteller zurückgehen wird. Bei der Einführung von AirPlay 2 auf Smart TVs wurden häufig maximal die Geräte des Vorjahres noch versorgt, selten noch ältere Modelle.

Wann Hotelgäste etwa in Häusern in Deutschland die neue Funktion nutzen können, ist offen, laut Apple und LG soll dies ab Ende 2023 der Fall sein, es dürfte aber deutlich länger dauern, bis Kunden regelmäßig auf ein kompatibles Gerät stoßen.

