Apple Watch Ultra 2, Riesen-iMac, neue iPads und AirPods: Apples Produktfahrplan bis 2024

Apple hat für dieses und das nächste Jahr eine Menge neuer Produkte in der Pipeline. Von einer neuen Apple Watch Ultra bis zu neuen iMacs können Kunden mit allerhand Neuerungen rechnen, teilweise auch schon lange erwartete – ein Überblick auf Basis letzter Einschätzungen.

Schon dieses Jahr wird nicht ganz uninteressant in Hinblick auf Neuvorstellungen bei Apple. So soll ein Nachfolger der Apple Watch Ultra für den Herbst geplant sein, schreibt Mark Gurman von Bloomberg. Diese werde begleitet von einer Apple Watch S9 und dem iPhone 15, was weniger überraschend ist.

Was Apple an Neuerungen speziell für die neuen Apple Watch-Modelle geplant hat, ist noch nicht wirklich absehbar.

Neue Macs ab Ende des Jahres

Gurman legt sich beim Start neuer Macs zeitlich nicht genau fest und spricht von Ende diesen respektive Anfang kommenden Jahres. Aktualisiert werden die MacBook Pro 14- und 16 Zoll-Modelle, dies wird aber wohl nicht mehr dieses Jahr passieren. Sie werden den neuen M3-Chip im 3nm-Verfahren erhalten, davon wird sicher ausgegangen.

Kommt ein Riesen-iMac?

Ein neues Einsteiger-MacBook Pro und ein MacBook Air-Modell mit M3 werde Apple ebenfalls vorstellen.

Spannend für einige Kunden: Der iMac soll ein neues 24 Zoll-Modell erhalten.

Darüber hinaus arbeite Apple an einem brandneuen, riesigen iMac mit mehr als 30 Zoll Diagonale.

Neue iPads mit OLED

Das iPad-Lineup wird ab 2024 aktualisiert, ein neues iPad Air mit M-Series-Chip und zwei iPad Pro-Modelle, möglicherweise mit OLED-Display werde Apple vorstellen, hierüber war immer wieder spekuliert worden.

Neue AirPods Pro 3 und ein neues Apple TV seien in der Entwicklung, wann diese erscheinen sollen, bleibt aber einstweilen offen.

