Neue Apple Watch Farben | iPad Mini 7 dieses Jahr? | AirTag 2? So schnell nicht – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erfahrt ihr mehr über die neuen Farben für die Apple Watch, ob das iPad Mini 7 noch dieses Jahr kommt und wie es mit neuen AirTags aussieht. Das und mehr gleich hier!

Apple Watch in Pink

Laut den neusten Leaks sollen nicht nur die Farben der Series 8 beibehalten werden, wenn es um die Series 9 geht. Es soll auch ein pinker Farbton hinzu kommen. Genau so bei der Apple Watch Ultra 2, wo man mit einem „Schwarz“ rechnet, was bei Apple von einem hellen Grau bis zum dunkelsten Schwarz, alles bedeuten kann. Ebenfalls soll bei den Uhren dieses Jahr die Verpackung noch kleiner werden.

iPad Mini 7 rückt näher

Das iPad-Jahr soll wohl eindeutig erst 2024 stattfinden, wenn ein neues iPad Pro mit M3-Prozessor und überarbeitetem Display erscheint. Doch zumindest mit einem überarbeitetem Modell rechnet man dieses Jahr und es sieht ganz so aus, als könnte dies das iPad Mini 7 werden. Besonders Verbesserungen bei der Kamera wären hier angebracht.

AirTag 2 wohl nicht so bald

Wer einen AirTag kaufen möchte, sollte nicht bis zur nächsten Version warten, da diese noch auf sich warten lassen kann. So geht Ming-Chi Kuo davon aus, dass dies ein Produkt sein wird, was so weit wie möglich nach hinten geschoben wird. Hier ist von einer Veröffentlichung im 4. Quartal 2024 die Rede.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder. Euch allen noch einen schönen und erholsamen Donnerstag!

