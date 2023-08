Apple Watch S9: Neue Farbe und kleinere Schachtel?

Die Apple Watch Ultra 2 ist nicht die einzige neue Apple Watch, die diesen Herbst in einer weiteren Farbe erwartet wird. Auch die Hauptversion der Apple Watch, die Apple Watch S9, soll es in einer weiteren Farbe geben, behauptet ein Leaker, der in der Vergangenheit häufig richtig lag.

Apple wird die Apple Watch Series 9 angeblich ebenfalls in einer weiteren Farbe auf den Markt bringen. Das kommende Modell der Apple Watch soll es auch in Rosa geben, das behauptet ein Leaker, dessen Prognosen in der Vergangenheit häufig zutreffend waren.

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same

Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023