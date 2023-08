Home Hardware Anker Prime: Neue Powerbanks mit Ladestation ab sofort im Handel erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. August 2023 um 20:27 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Powerbanks gibt es wie Sand am Meer, auch von Anker. Deshalb versucht der Anbieter, im Premiumsegment Fuß zu fassen und erweitert sein Portfolio in dieser Sparte mit drei neuen Powerbanks und einer Ladestation.

Anker Prime Power Bar 737, 735 und 723

Anker bietet insgesamt drei neue Powerbanks an, die sich hauptsächlich in Sachen Leistung und Anschlüsse voneinander unterscheiden. Das absolute Topmodell ist dabei die Anker Prime Power Bar 737, die eine Kapazität 27.650 mAh und eine maximale Ausgangsleistung von 250 Watt bietet. Die lässt sich über einen der beiden USB-C-Ports und/oder einen USB-A-Port abrufen. Die wichtigsten Daten werden über ein LCD-Display angezeigt. Die 737 kann ein MacBook Pro 16″ innerhalb von 30 Minuten zu 50% aufladen, die 737 selbst ist innerhalb von 40 Minuten aufgeladen.

Die Prime Power Bar 735 unterscheidet sich nur in der Kapazität und Ausgangsleistung: Hier liegen 20.000 mAh bei einer maximalen Ausgangsleistung von 200 Watt vor. Hier gibt es ebenfalls zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss. Ein MacBook Pro 16″ kann hier in 40 Minuten zu 50% geladen werden, die 735 selbst ist in 75 Minuten voll aufgeladen. Die Prime Power Bar 723 ist das kleinste Modell und bietet eine Kapazität von 12.000 mAh und verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, die insgesamt 130 Watt ausgeben. Eine Aufladung der 723 ist in 45 Minuten erledigt.

Passende Ladestation wird ebenfalls angeboten

Alle drei Powerbanks können über USB-C geladen werden, sie verfügen jedoch noch über einen magnetischen Dock-Anschluss. Dafür bietet Anker natürlich auch die passende Ladestation an. Die kann dank der Ladeleistung von 100 Watt auch als Netzteil für ein MacBook genutzt werden – dafür sind zwei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss verbaut.

Neues 240-Watt-Netzteil

Mit der Anker 749-Ladestation liefert der Hersteller ein Netzteil mit einer Gesamtladeleistung von 240 Watt aus, wobei über ein USB-C-Port echte 140 Watt anliegen – damit steht für das MacBook Pro 16″ mit dem originalen MagSafe-Ladekabel die Schnelllade-Funktion zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Produkte lassen sich ab sofort bestellen und werden bis auf die Ladestation für die neuen Powerbanks auch zeitnahe ausgeliefert. Preislich ist das hier aber nun das oberste Regal. Das neue Netzteil kostet gleich satte 219,99 Euro, die Prime Power Bar 737 ist mit 189,99 Euro nur unwesentlich günstiger. Die Power Bar 735 gibt es für 139,99 Euro, das kleinste Modell kostet 99,99 Euro. Die Ladestation für die Power Bar ist mit 59,99 Euro fast schon ein Schnäppchen.

Immerhin bietet Anker nun zur Einführung noch einen 10%-Coupon an. Einfach im Warenkorb den Code „Primepower“ eingeben und der Preis wird entsprechend reduziert.

