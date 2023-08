Home Smart Home Philips Hue deutet Überwachungskamera an

Wer für möglichst jeden Einsatzzweck smarte Leuchtmittel sucht, der wird bei Philips Hue fündig. Das wird für den Hersteller Signifiy jedoch auch zum Problem, in diesem Bereich kann man fast gar nicht mehr wachsen. Dementsprechend sucht man nach anderen Produktkategorien und scheint im Bereich Überwachung fündig geworden zu sein.

Überwachungskameras sind für das Smart Home extrem beliebt und diesen Trend möchte wohl auch Philips Hue aufgreifen. In einer Telefonkonferenz sprach der CEO von Signify ungewohnt offen und mit deutlichen Worten darüber, wie Hueblog.com berichtete. Ihm zufolge biete Philips Hue in der Kombination ein einzigartiges Potenzial, da sich das Licht direkt damit synchronisieren lässt. Rondolat zufolge wäre eine Alarmroutine mit Licht eine sinnvolle Ergänzung, da man das Licht auch aus der Ferne erkennen kann. Den Alarmton einer Überwachungskamera sei hingegen außerhalb der eigenen vier Wände indes nicht mehr so genau zu hören.

Dürfte rund um die IFA 2023 gezeigt werden

Weitergehende Details ließ sich der CEO indes nicht entlocken. Da wäre beispielsweise die Frage, in welche Plattformen die neue Kamera außerhalb von Hue integriert sein wird. HomeKit bzw. eine Zertifizierung für Matter sind natürlich naheliegend. Auch ein möglicher Marktstart ist ungewiss. Uns würde es nicht überraschend, wenn es rund um die IFA 2023n konkrete Informationen diesbezüglich gibt

