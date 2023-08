Home Apple Watch Die Apple Watch Ultra 2 soll in zusätzlicher, dunkleren Variante kommen

Die Apple Watch Ultra 2 wird es angeblich dieses Jahr zusätzlich in einer schwarzen Version geben: Die Watch für Extremsportler und solche, die so aussehen wollen, sollte Gerüchten nach eigentlich schon letztes Jahr in einer dunkleren Titanversion erscheinen, diesen Plan soll Apple aber verworfen haben.

Apple wird diesen Herbst dem Vernehmen nach eine neue Apple Watch Ultra vorstellen, davon geht unter anderem der gut unterrichtete Journalist Mark Gurman aus. Auch der ebenfalls als zuverlässig geltende Leaker ShrimpApplePro stützt nun diese Prognose.

Er schreibt auf X, Apple werde die Apple Watch Ultra 2 in einer dunkleren Titanedition anbieten. Damit würde es die Apple Watch Ultra erstmals in zwei Farbvarianten geben, bislang hatten Kunden bei diesem Modell so wenig Auswahl, wie bei keiner Apple Watch im Lineup.

Neuer Chip für neue Apple Watch-Modelle wird wahrscheinlicher

Angeblich sollte Apple schon zuvor eine neue dunklere Farbe für die Apple Watch Ultra in Erwägung gezogen haben, diese wurde dann aber doch nicht angeboten.

Eine deutlich interessante Neuerung der Apple Watch Ultra 2, wie auch der erwarteten Apple Watch Series 9, dürfte ein schnellerer Chip zählen: Schon Mark Gurman ging davon aus und auch ShrimpApplePro vermutet, dass hier ein Upgrade bevorsteht.

– Apple Watch Ultra 2

Same design.

And I can confirm this year we will have the black titanium this year along with the current standard titanium.

(MKBHD Edition) 🗿 pic.twitter.com/zxsVu0TYKX — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023

Alle neuen Apple Watch-Modelle seit Vorstellung der Apple Watch Series 6 basieren auf dem selben Chip, der nie weiterentwickelt wurde, lediglich die Nummer hatte Apple hochgezählt. Vor diesem Hintergrund wird es tatsächlich dringend Zeit für mehr Tempo.

