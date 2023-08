AirTag 2: Nächster Tracker noch weit entfernt

Wann stellt Apple eigentlich neue AirTags vor? Das dürfte noch einige Zeit dauern, wenn man nach einem neuen Ausblick geht. Der AirTag 2 könnte danach erst Ende nächsten Jahres vorgestellt werden.

Apple wird wohl so bald noch keinen neuen AirTag vorstellen. Das Unternehmen hat den AirTag der aktuellen Generation im Jahr 2021 auf den Markt gebracht. Die AirTags, eines von Apples preiswertesten und zugleich effektivsten Produkten, sind mit einem U1-Chip ausgestattet, der in Kombination mit einem entsprechend ausgestatteten iPhone unter anderem die Präzisionssuche ermöglicht.

Der nächste AirTag wird aber angeblich erst in über einem Jahr erscheinen. Im vierten Quartal 2024 werden die Fertiger die Massenproduktion eines neuen AirTags aufnehmen, so der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities in einer aktuellen Einschätzung.

預測更新:

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態,欲以Vision Pro為核心整合其他裝置,包括AirTag 2。

==

Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants… https://t.co/GXkDIYLz84

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 2, 2023