iPad Mini 7: Vorstellung noch dieses Jahr?

Ein neues iPad mini könnte noch dieses Jahr vorgestellt werden. Das kleine Tablet könnte mit dem nächsten Update eine kleinere Auffrischung erhalten, diese umfasst möglicherweise unter anderem einen schnelleren Prozessor.

Apple soll in nächster Zeit mit einem neuen iPad mini auf den Markt kommen, das zumindest behauptet der Leaker ShimpApplePro. Er zählt zu den zuverlässigeren Quellen in diesem Geschäft, andere ebenfalls gut unterrichtete Kreise sehen ein neues iPad mini allerdings erst im kommenden Jahr präsentiert werden.

I’m seeing at least one new iPad coming. Probably mini 7. Will reserved that for the next post.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023