Prime Video: Die Neuheiten für den aktuellen Monat

Wer vor dem „Techtember“, die IFA findet Anfang September statt, gefolgt von der iPhone-Keynote, noch einmal die Seele baumeln lassen will, der wird diesen Monat bei Prime Video fündig. Der Streamingdienst bietet gleich eine ganze Armada an Blockbustern und ein Highlight aus den 90ern feiert ihr langersehntes Comeback.

Die Neuzugänge bei Prime Video

Im August kommen nämlich diverse Batman-Filme zum Streamingdienst, darunter die Werke von Christopher Nolan. Außerdem kann man den Schauspieler Chadwick Bosemann in einer seiner letzten Rollen in „21 Bridges“ sehen:

Die neuen Filme auf Prime Video

Come on, Come on

ab 1. August 2023

ab 1. August 2023 Mistletoe Ranch

ab 1. August 2023

ab 1. August 2023 The Conjuring 2

ab 1. August 2023

ab 1. August 2023 Suicide Squad

ab 2. August 2023

ab 2. August 2023 Divina Señal

Original Film – ab 04. August 2023

Original Film – ab 04. August 2023 House of Gucci

ab 4. August 2023

ab 4. August 2023 Doble Discurso

Original Film – ab 4. August 2023

Original Film – ab 4. August 2023 Die Erfindung der Wahrheit

ab 4. August 2023

ab 4. August 2023 V for Vendetta

ab 5. August 2023

ab 5. August 2023 Crazy, Stupid, Love.

ab 5. August 2023

ab 5. August 2023 Sing 2

ab 7. August 2023

ab 7. August 2023 The Kingdom

ab 7. August 2023

ab 7. August 2023 Batmans Rückkehr

ab 7. August 2023

ab 7. August 2023 Moonfall

ab 9. August 2023

ab 9. August 2023 Destination NBA: A G League Odyssey

Original Film – ab 8. August 2023

Original Film – ab 8. August 2023 Batman Forever

ab 8. August 2023

ab 8. August 2023 Batman v Superman: Dawn of Justice

ab 9.August 2023

ab 9.August 2023 Nightlife

ab 10. August 2023

ab 10. August 2023 Royal Blue

Original Film – ab 11. August 2023

Original Film – ab 11. August 2023 Batman & Robin

ab 11. August 2023

ab 11. August 2023 Batman Begins

ab 12. August 2023

ab 12. August 2023 The Dark Knight Rises

ab 12. August 2023

ab 12. August 2023 The Dark Knight

ab 12. August 2023

ab 12. August 2023 Die Aussprache

13. August 2023

13. August 2023 Angel Has Fallen

ab 14. August 2023

ab 14. August 2023 Lassie – Eine abenteuerliche Reise

ab 15. August 2023

ab 15. August 2023 Sing 2

ab 16. August 2023

ab 16. August 2023 Kaltes Land

ab 17. August 2023

ab 17. August 2023 American Hustle

ab 18. August 2023

ab 18. August 2023 The Batman

ab 19. August 2023

ab 19. August 2023 Jumper

ab 19. August 2023

ab 19. August 2023 Gold

ab 21. August 2023

ab 21. August 2023 The Requin

ab 21. August 2023

ab 21. August 2023 Manhatten Queen

ab 23. August 2023

ab 23. August 2023 End of Watch

ab 24. August 2023

ab 24. August 2023 Shotgun Wedding

ab 25. August 2023

ab 25. August 2023 The Survivalist

ab 25. August 2023

ab 25. August 2023 Breaking News in Yuba County

ab 25. August 2023

ab 25. August 2023 Doctor Sleep

ab 26. August 2023

ab 26. August 2023 Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick

ab 28. August 2023

ab 28. August 2023 Ted

ab 28. August 2023

ab 28. August 2023 Ted 2

ab 28. August 2023

ab 28. August 2023 Hangman

ab 29. August 2023

ab 29. August 2023 21 Bridges – Jagd durch Manhattan

ab 29. August 2023

Live-Sport

Auch in dieser Saison überträgt Prime Video am Dienstag das jeweilige Top-Spiel oder das Spiel mit deutscher Beteiligung in der Champions League. Am 22/23. August wird der letzte Teilnehmer für die Gruppenphase in den Play-offs ausgespielt.

Die neuen Serien auf Prime Video

Takeshi’s Castle

Original Serie – ab 4. August 2023

Original Serie – ab 4. August 2023 The Lost Flowers of Alice Hart

Original Serie – Staffel 1 exklusiv ab 4. August 2023

Original Serie – Staffel 1 exklusiv ab 4. August 2023 Made in Heaven – Staffel 3

Original Serie – ab 10. August 2023

Original Serie – ab 10. August 2023 Harlan Coben’s Shelter – Der schwarze Schmetterling

Original Serie – Staffel 1 – exklusiv ab 18. August 2023

Original Serie – Staffel 1 – exklusiv ab 18. August 2023 Cangaço Novo

Original Serie – Staffel 1 – exklusiv ab 18. August 2023

Original Serie – Staffel 1 – exklusiv ab 18. August 2023 Mala Fortuna- Staffel 1

Original Serie – ab 18. August 2023

Original Serie – ab 18. August 2023 Croods: Family Tree | Staffel 1 | Part 1

ab 21. August 2023

https://www.youtube.com/watch?v=kzL7vjAwg5M

Prime Video ist kostenfrei in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Diese kostet jährlich nun 89,00 Euro. Alternativ lässt sich das Paket auch monatlich buchen, dann liegt der Preis bei 8,99 Euro.

