Masimo vs. Apple: Motivation für den Kampf gegen den Giganten

Die Apple Watch soll mehrere Patente des Medizinprodukteherstellers Masimo verletzen. Dessen CEO nutzt die momentane Aufmerksamkeit, um der Öffentlichkeit Einblick in die Motivation seiner Firma zu gewähren, den Konflikt mit Apple zu suchen. Rund 100 Millionen Dollar hat Masimo bereits für die Prozesse gegen Apple ausgegeben.

Es wirkt wie ein Kampf, der sich nicht gewinnen lässt, der Konflikt Masimo vs. Apple. Das hatten auch die Freunde und Vertrauten von Joe Kiani zu dem CEO von Masimo gesagt: Ein sinnloses und selbstmörderisches Unterfangen sei es, es mit Apple aufnehmen zu wollen, das über unbegrenzte Ressourcen verfüge, wie der Manager in einem Interview ausführt.

Masimo hat bislang rund 100 Millionen Dollar für den Streit um die Patentverletzungen durch die Apple Watch ausgegeben, ein Streit, der 2020 begann. Zur Einordnung: Im Jahr 2022 betlief sich der Gesamtgewinn der Firma auf 144 Millionen Dollar.

Erfolge der Vergangenheit

Doch das Unternehmen und sein CEO haben Erfahrung darin, sich gegen die Verletzung ihrer Patente zu wehren. 2006 konnte die Firma einen Patentrechtsstreit gegen Nellcor gewinnen, einen damaligen führenden Anbieter von Pulsoximetern, dieser Sieg brachte dem Unternehmen eine Vergleichssumme von 800 Millionen Dollar ein.

2016 kam es zu einem weiteren Vergleich mit Philips, der zu zusätzlichen Einnahmen in Milliardenhöhe für Masimo bedeutete.

Für Joe Kiani ist es eine Frage des Prinzips, gegen Apple vorzugehen, wie er dem WSJ sagt. Wenn seine Firma Apple in dieser Sache davon abhalten könne, falsch zu handeln, habe das einen deutlich größeren positiven Effekt als alles, was er sonst tue, so der Manager. Damit könnte er sich auf das als problematisch bekannte amerikanische Patentrecht beziehen, das den Schutz geistigen Eigentums oftmals schwierig macht.

Eine finale Entscheidung in dem Fall steht noch aus und könnte noch Jahre entfernt sein, auch wenn die Frage des Verkaufsverbots zunächst in wenigen Tagen entschieden werden wird.

