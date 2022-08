Home Betriebssystem macOS Ventura Public Beta 3 für freiwillige Tester ist auch da

macOS Ventura Public Beta 3 für freiwillige Tester ist auch da

Apple hat heute Abend auch macOS Ventura Beta 3 für die freiwilligen Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion. Läuft macOS Ventura im Testbetrieb bei euch aktuell stabil? Lasst es uns gern wissen.

Apple hat am heutigen Abend auch noch macOS Ventura Beta 3 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die Public Beta liegt stets zwei Versionen hinter der Entwicklerversion für die registrierten Developer. Um die aktuelle Beta von macOS Ventura laden und installieren zu können, muss die Aktualisierung wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Keine Nutzung im Alltag empfohlen

Die neue Testversion für die Public Beta-testen folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Public Beta. In den Tests in der Redaktion machen die Public Betas in diesem Jahr einen guten Eindruck, auch die uns mitgeteilten Erfahrungen der Leser stützen diese Wahrnehmung, dennoch: Beta bleibt Beta.

Eine Nutzung auf dringend im Alltag oder für die Arbeit benötigten Geräte ist und bleibt nicht empfehlenswert. Die finale Version von macOS Ventura für alle Nutzer erscheint im Herbst.

Welche Erfahrungen habt ihr mit macOS Ventura in der neuen Beta gemacht? Lasst uns eure Eindrücke gern wissen.

