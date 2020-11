Home Apfelplausch MacBook Redesigns 2021 | iPad Pro mit OLED besser als miniLED? | alle Apple News der Woche – JETZT im Apfelplausch!

Lukas hat jetzt alle durch: Vom iPhone 12 Mini, über das iPhone 12 Pro bis zum Pro Max, jede Größe hat er einmal durchgetestet. Das ist unter anderem Thema am Ende der Sendung. Davor: Die Macs von 2021, Windows auf dem Mac und neue Mac-Probleme, iPad Pro Gerüchte und OLED vs. miniLED und vieles mehr aus der vergangenen Apple-Woche. Willkommen zur Episode 170!

Und wir beginnen auch diese Ausgabe wie üblich mit ein wenig Post von euch: Zuschriften erreichten uns unter anderem zur Displaytechnik im iPad, den neuen Macs und 5G.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

00:03:15: Hörerpost: iPhone 12 mini Käufer berichten | Erfahrungen mit 5G | 16 Zoll MacBook Pro noch kaufen? | miniLED und OLED: Was ist besser?

00:23:00: Kommen 2021 zwei neue iPad Pros mit OLED und miniLED?

00:33:30: Neue MacBook Designs kommen 2021 und doch noch mit Intel | Windows läuft auf ARM-Macs

01:00:15: Apple Bugs der Woche: HomePod, Mac Mini, iPhone 12 und vieles mehr

Zwei iPad Pro im nächsten Jahr?

Quellen in Asien berichteten zuletzt, im kommenden Jahr werde Apple zwei iPad Pro-Modelle auf den Markt bringen. Wir versuchen uns an einer Einordnung und gehen auch auf die bevorstehenden Änderungen beim Display des iPad ein.

Welche Macs kommen nächstes Jahr?

Im nächsten Jahr werde Apple zwei weitere MacBooks mit Apple Silicon präsentieren, über diese Prognose berichteten wir heute Mittag. Diese werden nicht nur neue Designs aufweisen, sondern diese wird es auch mit Intel-Prozessoren geben. Wir sprechen über die Gerüchtelage.

Auf diesen neuen Macs wird dann in Zukunft vielleicht auch Windows laufen, Apple sieht da zumindest keine Probleme und Microsoft wird vielleicht in dieser Sache noch aktiv, näheres in dieser Meldung oder in der Sendung.

Neue Probleme

In die Galerie der Probleme der neuen Produkte ordnet sich nun auch der HomePod Mini und der Mac Mini ein, wir sprechen kurz darüber.

Viel Spaß beim Zuhören!

