iPad Pro 2021: Später im Jahr sogar mit OLED?

Das iPad Pro könnte in Zukunft nicht nur ein Mini-LED-, sondern sogar einen OLED-Bildschirm bekommen. Angeblich sind Samsung und LG Display bereits dabei, die neuen Panels zu entwickeln. Allerdings sind solche Spekulationen mit Vorsicht zu genießen, bis jetzt warten Kunden schließlich noch auf irgend ein iPad, das kein LCD-Display besitzt.

Apple hat möglicherweise bereits den übernächsten Sprung bei der Displaytechnik des iPad Pro (Affiliate-Link) in Vorbereitung. Angeblich wird das iPad für anspruchsvolle Anwender in Zukunft sogar ein OLED-Panel besitzen, das geht zumindest heute aus Berichten südkoreanischer Medien hervor.

Dieser nun geschilderte Zeitplan würde allerdings eine aus Sicht der Kunden nicht wünschenswerte Entwicklung von diesem in das nächste Jahr verschieben.

Kommen 2021 zwei iPad Pro-Modelle?

Lange wurde dieses Jahr vermutet, Apple werde zwei iPad Pro-Modelle in einem Jahr auf den Markt bringen. Auslöser dieser Spekulationen war, dass Apple das letzte Update für das iPad Pro vergleichsweise bescheiden ausfallen ließ, lediglich der LiDAr-Scanner war neu, der Prozessor wurde allerdings nicht aufgewertet. Somit war lange über ein iPad Pro 2020 2.0 mit einem CPU auf der A14-Basis spekuliert worden, das dann aus Sicht der iPad Pro 2020-Käufer zum Glück nicht kam. Die hätten sich nämlich wohl geärgert, ein schon bald wieder überholtes iPad Pro gekauft zu haben.

Diese Entwicklung deutet aber die neue Prognose an: Danach kommt zuerst im März ein iPad Pro mit Mini-LED-Display. Im Herbst dann soll noch ein Modell mit OLEDs auf den Markt kommen. OLED-Displays für das iPad sind deutlich seltener in der Gerüchteküche behandelt worden, Apple setzt diese Panels bis jetzt nur am iPhone und der Apple Watch ein.

