MacBook Air mit M3? | iPhone 15-Gerüchte | neue iPhone 14-Hüllen diese Woche? – Daybreak Apple

Servus und einen guten Start in den Tag euch allen! Gestern gab es Neuigkeiten zum kommenden iPhone 15, Gerüchte um neues iPhone 14-Zubehör sowie einen nervigen Telefonie-Bug. Außerdem plant die Major League Soccer (MLS) eine Art „Drive to Survive“ für amerikanischen Fußball – exklusiv auf Apple TV+. Zudem wird ein neues MacBook Air mit M3-Chip erwartet und Apple hat kleinere Updates verteilt. Alle Infos findet ihr im heutigen Daybreak, viel Spaß!

Neue MacBooks mit M3 im Sommer?

Traditionell gibt es jedes Jahr neue Macs von Apple. Dieses Jahr könnten wir bereits die dritte Generation von Apples hauseigenem M-Prozessor sehen. Verpackt soll der M3 in einem neuen MacBook Air kommen, eventuell sogar mit einem 15 Zoll Bildschirm, zusätzlich zur gewohnten 13 Zoll-Variante. Der Start wird spätestens im Sommer erwartet, hier findet ihr alle Infos.

Apples Lederhülle: Neue Farben für iPhone 14 und 14 Pro?

Letzte Woche erst spekulierten wir über ein gelbes iPhone 14, welches diese Woche kommen soll. Für iPhone 14 Pro Nutzende soll es ebenfalls Neuerungen geben: Zeitgleich zum gelben iPhone und passend zum Frühlingsstart plant Apple laut einem Leaker die neuen Farben Deep Violet und Golden Brown für die Lederhüllen des iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max. In diesem Bericht erfahrt ihr mehr.

Dünnere Displayränder? Schutzfolien könnten auf iPhone 15 hinweisen

Wer bereits genug vom iPhone 14 hat, kann sich mit den neuesten Leaks zum Nachfolger, dem iPhone 15 beschäftigen. Ein Video macht auf Twitter die Runde, in dem Schutzfolien für die nächste iPhone-Generation zu sehen sein sollen. Demnach werden die Displayränder dünner, mehr erfahrt ihr in diesem Artikel.

Apple testet schnelle Updates für iOS und macOS

Mit den sogenannten schnellen Sicherheitsupdates (Rapid Security Updates) möchte Apple in Zukunft zügig auf Sicherheitslücken und Bedrohungen reagieren können. Die gestern erschienenen Varianten für iOS 16.4 und macOS 13.3 sind in der Beta-Version verfügbar und dienen lediglich als Test. Neuerungen oder tatsächliche Sicherheitsgewinne sind durch diese Version also nicht zu erwarten, wie ihr hier lesen könnt.

Apple TV-Update gegen Siri Remote-Bug

Mit tvOS 16.3.3 hat Apple gestern Abend noch seine Set-Top-Box Apple TV geupdatet. Damit soll ein Bug behoben worden sein, durch den die Fernbedienung die Verbindung nicht halten konnte. Teilt eure Erfahrungen gerne unter diesem Artikel.

Weitere Neuigkeiten rund um Apple

Die MLS plant mit „MLS 360“ eine dramaturgische Dokumentation über amerikanischen Fußball. Das Ganze soll vom Stil her der Formel-1-Erfolgsserie „Drive to Survive“ ähneln. Alle Infos zu MLS 360 auf Apple TV+ findet ihr hier. Beendet haben wir den Tag mit einem nervigen Bug, der Telefon-Gespräche am iPhone 14 abrupt abbrechen lässt. Seid ihr auch betroffen? Hier findet ihr mehr Informationen und könnt eure Erfahrungen teilen.

