Frühlingsfarben: Nächste Woche soll ein gelbes iPhone 14 kommen

Nächste Woche soll Apple das iPhone 14 in neuen Farben bringen. Mit frischen Farben im Frühling hat man schon häufiger die Verkäufe gesteigert. Nun soll wohl eine gelbe Variante vorgestellt werden.

Der Frühling bricht an, auch wenn man es am Thermometer noch nicht so recht merkt, für Apple ist diese Jahreszeit traditionell ein Moment, den Verkauf des aktuellen iPhone-Lineups ein wenig zu stützen, indem neue Farben vorgestellt werden.

So soll es auch in diesem Jahr sein, heißt es zuletzt in chinesischen sozialen Medien, allerdings wurde diese Aussage von einem Account geteilt, dessen Trefferquote nicht abzuschätzen ist.

Das iPhone 14 ist noch immer schwach

Apple wird das iPhone 14 in einem neuen Gelb vorstellen, heißt es. Eine entsprechende Einladung soll von Apple schon an einige ausgewählte Partner gegangen sein.

Ein gelbes iPhone gab es zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 mit dem iPhone 10 und 11. Im vergangenen Jahr hatte Apple auch Ende der ersten Märzwoche ein neues grünes iPhone 13 vorgestellt.

Diese Frühlingsfarben haben in der Vergangenheit tatsächlich oft geholfen, die Verkäufe noch einmal zu steigern, ob das aber auch beim iPhone 14 gelingen wird, ist fraglich. Die Standardversion verkauft sich nach wie vor ausnehmend schlecht. Als zu unattraktiv wird sowohl das normale iPhone 14, wie auch das iPhone 14 Plus gesehen. Wäre eine neue Farbvariante in Gelb für euch interessant?

