Apple TV+: MLS plant Doku namens „MLS 360“ nach dem Vorbild von „Drive to Survive“

Apple TV+ hat einige spannende Dokumentationen, wobei uns in der Redaktion „Make or Break“ wirklich beeindruckt hat. Das mag auch daran liegen, dass für unsere Begriffe ein hohes Maß an Authentizität gewahrt wurde und das Leben der Athleten wenig mit der romantischen Vorstellung des Surfens gemein hat. Die Benchmark für Sport-Dokus ist jedoch aktuell Drive to Survive auf Netflix. Die wird ebenfalls von der Firma Box to Box Films produziert. Nun scheint sich eine Zusammenarbeit mit der MLS herauszukristallisieren.

MLS 360 soll nach dem Vorbild von Drive to Survive gedreht werden

Die MLS hat mit Apple TV+ einen strategisch wichtigen Deal abgeschlossen, der das zarte Wachstum weiter befeuern soll. Aus diesem Grund möchten die Verantwortlichen der Liga wohl auch einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Laut dem Portal „The Athletic“ haben sich diese mit der britischen Firma Box to Box Films getroffen, um die grundsätzlichen Bedingungen für eine Doku zu besprechen. Dabei geht es beispielsweise auch um die Frage, ob es ein Dokumentarfilm oder eine -serie werden soll. Zeitnahe dürfen wir indes nicht rechnen, da die Saison zudem schon begonnen hat. Denkbar wäre ein Produktionsstart zur kommenden Saison, die nach Abschluss kurz vor dem Start der darauffolgenden Saison gezeigt wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

