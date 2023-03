Home Gerüchte Frühlingsfarben: iPhone 14-Lederhülle von Apple in zwei neuen Varianten erwartet

Frühlingsfarben: iPhone 14-Lederhülle von Apple in zwei neuen Varianten erwartet

Passend zum Frühlingsanfang bringt Apple angeblich neue Farben, nicht nur für das iPhone 14, sondern auch für dessen Hüllen. Zwei neue Varianten könnten schon diese Woche vorgestellt werden.

Apple bereitet offenbar ein farbliches Frühlingserwachen vor. Für die eigenen Hüllen für das iPhone 14 sollen neue Farben in Vorbereitung sein, so ein Leaker zuletzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er hatte in der Vergangenheit schon neue iPhone-Hüllenfarben korrekt vorhergesagt, auch wenn seine Trefferquote nicht perfekt ist.

Apple Is expected to release 2 new colors for the spring collection of iPhone 14 leather cases pic.twitter.com/3xd09MUd7c

Seiner Aussage nach soll Apple die beiden Farben Deep Violet und Golden Brown für die Lederhüten des iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bringen. Diese Farben hatte es in Apples Hüllensammlung schon gegeben, beim iPhone 12 und 13 konnten Kunden sie wählen.

Neues gelbes iPhone 14 auch bald da?

Es ist in der Vergangenheit schon öfter vorgekommen, dass Apple Farben aus früheren Jahren für seine Hüllen wiederholt verwendet hat.

Neben neuen Farben für die Hüllen soll auch das iPhone 14 in einer neuen Farbe erscheinen. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, wird Apple das iPhone 14 angeblich auch in Gelb anbieten. In den letzten Jahren starteten neue Farben oft Anfang März, wenn Apples seinem früheren Zeitplan folgt, könnte das auch in diesem Jahr so sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!