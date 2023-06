Home Daybreak Apple Mac Studio-Reviews | Vision Pro wird in China vielleicht anders heißen | MacBook Air 15 Zoll war schwierig zu bauen – Daybreak Apple

Mac Studio-Reviews | Vision Pro wird in China vielleicht anders heißen | MacBook Air 15 Zoll war schwierig zu bauen – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um die ersten Reviews zum neuen Mac Studio. Außerdem warum die Vision Pro in China vielleicht anders heißen wird und es war nicht so einfach, das MacBook Air 15 Zoll zu bauen. Das und mehr gleich hier.

Mac Studio überzeugt in ersten Tests

Die ersten Testberichte zum neuen Mac Studio sind da. Wie erwartet kann der M2 Ultra mit seiner Leistung überzeugen. Bis zu 20% schneller soll er sein und bis zu 8 4k-Bildschirme können angeschlossen werden. Wahlweise auch 6 Stück mit 6k oder 3 Bildschirme mit 8k Auflösung. Das alles erledigt der neue Mac, ohne großartig die Lüftung hören zu lassen. Er soll sogar verglichen mit dem Vorgänger noch etwa ruhiger sein.

Vision Pro heißt in China wohl anders

Viele Kameras, das kommt in China schonmal gut an. Probleme könnte es allerdings mit dem Namen geben, da „Vision Pro“ bereits seit mehreren Jahren als Markenname eigetragen ist. Nicht nur das, der Name gehört ausgerechnet noch Huawei, einem der größten Smartphone-Konkurrenten von Apple. Zudem wird der Name von Huawei auch aktiv benutzt, so dass man sich hier wohl finanziell einigen könnte. Im schlimmsten Fall müsste der Name des Apple-Headsets für den chinesischen Markt einen anderen Namen bekommen.

Neues MacBook zu bauen war schwieriger als gedacht

Interviews von ranghohen Apple-Mitarbeitern werden nicht alle Tage gegeben. Umso spannender ist das neuste Interview mit Kate Bergeron, Apples vice president of hardware engineering und Laura Metz vom Mac product marketing Team. Hier erfährt man, welche Herausforderungen es bei der Produktion gab und warum ausgerechnet diese Größe gewählt wurde.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch allen einen schönen und angenehmen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!