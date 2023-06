Home Sonstiges Netflix will es jetzt auch mit Sportstreaming versuchen

Netflix will es jetzt auch mit Sportstreaming versuchen

Netflix möchte auch in das Streaming von Sportveranstaltungen einsteigen. Beginnen will der Streamingdienst im Herbst mit Golf. Das Vorhaben dürfte aber eine echte Herausforderung werden.

Mit dem Streaming von Sportveranstaltungen lassen Nutzer sich durchaus zum Abschluss von Abos begeistern, das haben Dienste wie Sky schon seit Jahren vorgemacht. Aktuell gilt DAZN als eine Art Netflix für Sport. Klar, dass das echte Netflix auch gerne von diesem Kuchen essen würde.

Das WSJ berichtet zuletzt unter Berufung auf Quellen, die mit den Plänen vertraut sind, Netflix plane ebenfalls, mit dem Sportstreaming zu beginnen.

Golf soll den Anfang machen

Derzeit plane Netflix, ein Golftonier live zu streamen, es soll sich allerdings nicht um eine Profi-, sondern eine Promi-Veranstaltung handeln, antreten werden bekannte Personen aus dem Netflix-Katalog, also aus Reality-Dokus wie „Drive to Survive“ oder „Full Swing“. Gestreamt werden soll in Las Vegas.

Ein ehrgeiziger Plan

Bislang sind die Netflix-Erfahrungen mit Livestreams begrenzt und wo es sie gibt, eher düster. Eine Dating-Liveshow, die von Netflix gestreamt werden sollte, fiel aufgrund von technischen Problemen ins Wasser, Netflix machte dabei mit seiner Unternehmenskommunikation einen gar nicht guten Eindruck.

Zudem wird Netflix viel Geld in die Hand nehmen müssen, Sportrechte sind teuer und die Bieter am Markt, etwa Amazon, aber auch Apple und nicht zu vergessen die etablierten Player, haben alle vergleichsweise pralle Kassen. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob die Pläne von Netflix, ohnehin noch in einem sehr frühen Stadium, jemals großmaßstäblich ausgerollt werden können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!