Im Video-Review: YouTuber schauen auf das neue MacBook Air

Das neue MacBook Air wird ab heute an erste Kunden ausgeliefert. Natürlich gibt es auch Video-Reviews zum neuen Gerät, das verschiedene Redaktionen bereits überzeugen konnte. – ein kurzer Überblick.

Wie in den Kommentaren bereits bemerkt: Einige bedauern, dass das neue MacBook Air 15 Zoll noch nicht über den M3-Chip verfügt. Allerdings gibt es stets Kunden, die nicht warten können, bis ein neuer Chip marktreif ist und der M2 im MacBook Air, der in der 15 Zoll-Variante auch in jeder Konfiguration mit zehn Grafikkernen ausgestattet ist, dürfte den meisten Nutzern genügend Leistung für die Bewältigung von Alltagsaufgaben bieten.

Die schriftlichen Reviews fielen durchweg positiv aus, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch die YouTuber haben sich das neue Gerät natürlich vorgenommen.

Video-Reviews zum neuen MacBook Air 15 Zoll:

Diese wollen wir auch einmal kurz aufgreifen:

