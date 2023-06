Home Apps Pages bekommt direkte Anbindung an die Notizen-App

Apple bringt eine Neuerung für Pages unter iOS 17, die für einige Nutzer interessant sein kann. Es wird unter iOS 17 möglich, In der Notizen-App einen Text zu erstellen und die Bearbeitung und weitere Formatierung dann in Pages fortzusetzen. Pages hat darüber hinaus noch eine reihe weiterer Neuerungen erhalten.

Apple hat die iWork-Tools mit einer interessanten Neuerung versehen, die ab iOS 17 nutzbar werden. Diese sorgt für eine engere Verzahnung der Notizen-App mit Pages und Co., was manchmal hilfreich sein kann.

Nutzer können so in Zukunft in Notizen mit der Erstellung eines Textes mit ersten Formatierungen beginnen, die Bearbeitung und ausgefeiltere Formatierung dann aber in Pages fortsetzen. Auf diese Neuerung weist Apple in den Versionshinweisen für Pages 13.1 nun hin.

Weitere Neuerungen in Pages für iOS

Darüber hinaus erhält Pages in Version 13.1 noch eine Reihe weiterer Neuerungen, etwa in Bezug auf den Umgang mit SVG-Bildern.

Apple schreibt:

• Beginne in „Notizen“ und bearbeite die Notiz dann in Pages mit leistungsstarken Design- und Layoutfunktionen weiter.

• Erstelle mit aktualisierten Vorlagen Geschäftsberichte, Schulunterlagen und Grußkarten.

• Füge Felder für Datum und Uhrzeit in dein Dokument ein.

• Ergänze deine Dokumente durch skalierbare Vektorgrafiken (SVGs) und wahre die optische Qualität bei jeder Größe.

• Brich importierte SVG-Bilder auseinander und sichere sie in deiner Formenmediathek für eine spätere Verwendung.

• Behalte das Format von SVG-Bildern beim Exportieren von Büchern ins EPUB-Format bei. Dies gilt auch für Grafiken auf Buchcovern.

• Zeige Summenbeschriftungen in gestapelten Balkendiagrammen, in Säulendiagrammen und in Flächendiagrammen an.

• Füge ProRes-Videos in dein Dokument ein und spiele sie ab; jetzt auch auf iPhone und iPad.

• Exportiere die Seiten deines Dokuments als Bilddateien.

