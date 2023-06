Home Betriebssystem Änderung ab iOS 17: Deaktivierung von iCloud Drive setzt iCloud-Sync von Dritt-Apps nicht mehr außer Kraft

Apple hat eine interessante Änderung an iCloud und der Synchronisierung zwischen Geräten vorgenommen, die ab iOS 17 greift. Nutzer werden davon profitieren. Die Änderung wirkt sich aus, wenn iCloud Drive deaktiviert wird.

Apple ändert mit den kommenden Updates das Verhalten der Synchronisierung von Dritt-Apps zwischen Geräten. Diese basiert auf Apples CloudKit und bis jetzt wurde sie deaktiviert, sobald ein Nutzer iCloud Drive ausschaltet. Das tun Nutzer etwa, wenn sie keinen kostenpflichtigen Speicherplan haben und das synchronisierte Laufwerk etwa mit Fotos und Videos schnell voll laufen würde, einige Unternehmenskunden deaktivieren iCloud Drive ebenfalls für alle ihre Mitarbeiter.

Dritt-Apps können sich nun dennoch weiterhin synchronisieren

Nun aber berührt die Abschaltung von iCloud Drive die Synchronisierung zwischen Geräten via CloudKit nicht mehr. Apps von Drittanbietern können damit also auch dann ihre Einstellungen und Daten zwischen verschiedenen Geräten in der selben Apple-ID synchronisieren, wenn der Nutzer iCloud Drive ausgeschaltet hat.

Die Neuerung wird ab iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma wirksam, die neuen Hauptversionen erscheinen im Herbst für alle Nutzer und liegen aktuell als erste Betas bei den registrierten Entwicklern vor. Die Public Beta für freiwillige Tester wird ab Juli erwartet. Derzeit ist es noch nicht zu empfehlen, dass Nutzer die Beta auf ihren Geräten nutzen, auch wenn es inzwischen ohne Kosten möglich ist.

