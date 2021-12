Home Gerüchte Kommt der iMac 2022 doch ohne Mini-LED-Display?

Kommt der iMac 2022 doch ohne Mini-LED-Display?

Apples neuer iMac kommt vielleicht doch nicht mit einem Mini-LED-Panel. Stattdessen werde Apple hier ein verbessertes LCD-Display zum Einsatz bringen, heißt es nun in der Lieferkette. Damit würde aus 120 Hz und ProMotion dann vermutlich nichts.

Apple wird im kommenden Jahr wohl einen neuen iMac auf den Markt bringen. Mit diesem Update dürfte Apple einen weiteren Mac von Intel auf Apple Silicon umstellen, doch eine andere Neuerung wird es möglicherweise doch nicht geben: Der neue 27 Zoll-iMac kommt vielleicht nicht mit einem Mini-LED-Panel. Zuletzt war verschiedentlich vermutet worden, Apple werde im neuen iMac abermals auch auf die Mini-LEDs setzen, die bereits im aktuellen MacBook Pro zum Einsatz kommen. Unter anderem der DSCC-Analyst Ross Young hatte diese Annahme vertreten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Kommt der neue iMac mit einem verbesserten LCD-Display?

Nun aber gehen einige Quellen von einer andren Entwicklung aus. Apple werde den neuen iMac abermals mit einem LCD-Display ausstatten, schreibt aktuell das in Taiwan erscheinende Fachblatt Digitimes. Unter Berufung auf Quellen in der asiatischen Lieferkette heißt es, Apple werde ein verbessertes LCD-Panel nutzen, das um 30% bis 40% heller sein soll als das aktuelle Display. Allerdings bedeutet das möglicherweise auch, dass kein ProMotion verfügbar sein wird. Sicher ist das allerdings nicht, da ein Grund für die einschränkende Festlegung auf Mini-LEDs oder OLEDs als Voraussetzung für 120 Hz an iPhone, iPad und MacBook stets der Energieverbrauch ist. Dieser spielt im iMac als einem permanent am Netzstrom betriebenem Gerät keine große Rolle.

Apple wird den neuen iMac den aktuellen Prognosen nach bereits im ersten Quartal 2022 auf den Markt bringen, Apfelpage.de berichtete. Dafür spricht, dass die Testproduktion bereits angelaufen sein soll.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!