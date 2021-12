Home Featured Analyst: 2022 kommt der 27 Zoll-iMac mit Mini-LEDs und ProMotion

Apple wird wohl im kommenden Jahr einen neuen großen iMac vorstellen. Dieser soll auch mit einem Mini-LED-Display ausgestattet sein, wie die aktuellen Modelle des MacBook Pro. Auch ProMotion für den großen iMac steht im Raum.

Mit den neuen MacBook Pro-Modellen hat Apple ordentlich vorgelegt. Diese verfügen nicht nur erstmals über ein Mini-LED-Panel in der 14- und 16 Zoll-Fassung, auch ProMotion wird unterstützt, also eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Apple wird diese Technik in der Zukunft aber wohl noch auf weitere Geräte bringen. Ein möglicher Kandidat für ProMotion ist der neue große iMac. Ihn könnte Apple im kommenden Jahr vorstellen, zu diesem Thema äußerte sich jüngst der Display-Analyst Ross Young von DSCC.

Er schnitt im Rahmen eines Ausblicks auf die Entwicklungen in der Displaybranche auch das Thema iMac an. Apple werde kommendes Jahr eine neue Version des großen iMac auf den Markt bringen, so Young.

Erhält der neue iMac auch ProMotion?

Apple werde dieses Gerät mit einem 27 Zoll messenden Display ausstatten, heißt es weiter. Zuvor war auch über noch deutlich größere Diagonalen des Bildschirms im neuen iMac spekuliert worden. Zudem werde auch hier ein Mini-LED-Panel zum Einsatz kommen. Apples neuer großer iMac werde über ProMotion verfügen, also ebenfalls bis zu 120 Hz an Bildwiederholrate anzeigen können, wie die aktuellen MacBook Pro-Modelle.

Angetrieben werden soll das neue Modell des großen iMac von den selben M1 Pro- und M1 Max-Prozessoren, die auch in den aktuellen MacBook Pro-Modellen stecken. Wann das neue iMac-Modell indes vorgestellt werden soll, bleibt weiter offen.

Denkbar wäre eine Spring-Keynote im März ebenso wie eine große Mac-Präsentation im Herbst. 2022 soll auch ein neues MacBook Air mit dem weiterentwickelten M2-Chip und MagSafe vorgestellt werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Auch hier ist ein Zeitrahmen noch unklar.

