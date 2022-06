Home Daybreak Apple Kommen fünf iPhone 14? | Neun-Euro-Ticket mit eigener App | NSO gefährlicher als gedacht – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommen vielleicht nicht vier, sondern fünf neue iPhone 14? Das wäre immerhin eine interessante Wendung. Sogar die Spekulationen um ein iPhone 14 Mini flackerten zuletzt wieder etwas hoch, dabei ist dieser Formfaktor doch eigentlich tot, oder? Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone wird im Herbst in vier neuen Modellen vorgestellt, so ist es zumindest seit dem iPhone 12. Auch für das iPhone 14 wurde es genau so erwartet. und jetzt kommt da so ein Leaker einfach so daher gelaufen und behauptet etwas anderes. Gut, das, was er behauptet, klingt zumindest interessant. Denn er spricht anhand von Modellbezeichnungen von fünf statt vier erwarteten neuen iPhones, da ist Musik drin, hier dazu mehr.

Das Neun-Euro-ticket ist da

Und die Deutsche Bahn verkauft es natürlich, unter anderem über ihren DB Navigator, mit dem Bahnfahrer oft eine Art Hassliebe verbindet. Sie hat allerdings auch eine eigene App für das Ticket gebracht – respektive einige Verkehrsveranstalter, hier dazu mehr.

Die gefährlichste Spyware der Welt wird bald noch gefährlicher

Diesen Titel hält aktuell wohl die Software Pegasus. Sie wurde von NSO in Israel entwickelt und war in der Vergangenheit bereits eine irrsinnig gefährliche Cyberwaffe. In der Zukunft könnte es aber noch schlimmer werden, denn NSO ist fast pleite und versucht nun, die gefährliche Software auch an die gewissenlosesten Kunden loszuschlagen, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Apple Watch ist nach wie vor die dominierende Smartwatch auf der Welt, daran hat sich nichts geändert. Neu ist allerdings, dass die Uhr von Apple nicht mehr im Premium-Segment führt. Dort hat sich ein Spezialist eingenistet und es wird abzuwarten sein, ob Apple gewillt oder in der Lage ist, hier noch einmal anzugreifen, hier die Details.

Das iPad aus Vietnam kommt.

Weil die Lockdowns die Fertigung in China immer weiter einschränkt, wird auch das iPad bald wohl in größeren Stückzahlen in Vietnam gefertigt, hier dazu mehr.

Die Public Beta 2 von iOS 15.6 ist da.

Die zweite Public Beta von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 kann ab sofort von freiwilligen Testern geladen und installiert werden.

Bei Tesla gibt es kein Home-Office mehr.

Das Arbeiten aus den eigenen vier Wänden sei in aller Regel nicht mehr akzeptabel, erklärte der Tesla-Tyrann und droht allen mit Kündigung, die nicht mitziehen – na dann.

Und die Deutsche Telekom aktualisiert ihre Mein Magenta-App. Die Begeisterung will sich aber nicht recht einstellen.

Damit darf ich euch allen einen entspannten Donnerstag wünschen.

